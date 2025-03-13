İstanbul - Esenler’de 6 araç 1 motosikletin karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

Baran AKKAYA - Ahmet YEŞİLMEN/İSTANBUL,(DHA) - ESENLER’de ara sokaktan çıkan araca çarpan otomobil, takla atarak karşı şeritteki araçların üzerine savruldu. Toplam 6 araç ve 1 motosikletin hasar gördüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında Çinçindere Caddesi üzerinde meydana geldi. Ara sokaktan caddeye çıkan 34 FCD 588 plakalı hafif ticari araca çarpan 34 GVE 109 plakalı otomobil, takla atarak karşı şeritteki araçların üzerine savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde, toplam 6 araç ve 1 motosikletin hasar aldığı kazada araçlarda bulunan 2 kişinin yaralandığı tespit edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar çekiciler ile yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, 34 GVE 109 plakalı otomobilin hafif ticari araca çarptıktan sonra takla atarak karşı şeritteki araçların üzerine savrulduğu anlar yer alıyor.

'İLK MÜDAHALE EDENLERDEN BİRİ BİZDİK'

Kazayı gören esnaf Ferhat Koçak, "14.30 sıralarında kaza oluyor. Aracın dikkatsiz çıkışı sonrasında solundan gelen araç, ana yoldan geçerken çarpıyor ve yuvarlanıyor. Zincirleme kaza gerçekleşiyor. Zaten kazada 6 aracın birbirine girmesi oluyor. Yaralanan yok, devrilen araçtaki arkadaşı çıkardık. İlk müdahale edenlerden biri bizdik. Geldik, çıkardık" dedi. (DHA)