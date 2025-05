İstanbul - Esenyurt'ta at arabası ile otomobile çarpıp kaçtı

İhsan DÖRTKARDEŞ-Veysel TİMDU/İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT'ta, geri dönüşüm malzemesi toplayan kadının yönetimindeki at arabası, hızla sokağa girdiği sırada park halindeki otomobile çarptı. Arkadan koşarak gelen bir başka kadının yardımıyla kurtarılan at arabası, durmadan uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Mayıs Perşembe günü saat 17.45 sıralarında İnönü Mahallesi 410. Sokak'ta yaşandı. Atık toplayan kadının kullandığı at arabası, hızla sokağa girmeye çalıştı. Bu sırada at arabası park halindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareket edemeyen at arabasını kurtarmaya çalışan kadın, yaya olarak gelen başka bir kadından yardım istedi. Koşarak gelen kadın, atı yönlendirerek kurtardı. Kazayı görenlerin bekleyin dediği kadınlar hızla uzaklaştı. Kaza sırasında otomobilin arka kısmında hasar oluştuğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı ve kazaya karışanların olay yerinden uzaklaştıkları anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. (DHA)