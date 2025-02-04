İstanbul- Esenyurt'ta aynı otele 3 gün arayla 2'nci silahlı saldırı

Vehbi DEMİR- Özcan KILIÇ / İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT'ta haraç istendiği öne sürülen otel, 3 gün arayla 2'nci kez kurşunlandı. Gözaltına alınan ilk saldırının şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2'nci saldırının şüphelisi adliyeye sevk edildi. Saldırı anları otelin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Ocak Pazar günü Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, haraç istenilen otelin önüne taksiyle gelen şüpheli, indikten sonra resepsiyonun olduğu noktaya giderek peş peşe ateş açtı. Yürüyerek olay yerinden kaçan şüpheli sokak arasında tekrar taksiye binerek kayıplara karıştı. İhbar üzerine otele gelerek olayla ilgili incelemelerde bulunan polis ekipleri otel ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 61 ayrı kameradan 572 saat kayıt izlenerek kimliği tespit edilen şüpheli Aziz Lafı, kaçtığı Mersin'de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Lafı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 SONRA TEKRAR SİLAHLI SALDIRI

15 Ocak Çarşamba günü yürüyerek otelin önüne gelen şüpheli, kapı ve pencerelere peş peşe ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin güvenlik kamerası görüntülerinden taksiye binerek Kartal'a gittiğini tespit ederek takibi sürdürdü. 72 ayrı kameradan 610 saat kayıt izleyen ekipler, İsminin Bürus A. olduğunu tespit ettiği şüpheliyi Beylikdüzü'nde yakaladı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SALDIRILAR KAMERADA

İlk saldırıda otelinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yürüyerek gelen şüpheli resepsiyonun olduğu noktaya gelerek peş peşe tetiğe bastığı ardından koşarak kaçtığı görülüyor. Görüntülerde, 2'nci saldırıda ise yürüyerek gelen kapüşonlu şüpheli, montun içine soktuğu silahla otele ateş açıp ardından koşarak olay yerinden kaçtığı yer alıyor. Öte yandan 2'nci saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin polis ekipleri tarafından yakalandığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)