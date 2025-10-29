İstanbul- Esenyurt'ta TIR lastiği yola saplandı

Veysel TİMDU / İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT'ta bir TIR'ın çekici bölümündeki lastik yola saplandı.

Mehter Çeşme Mahallesi 2007 Sokak'ta seyir halinde ilerleyen dorsesiz TIR çekicisinin ön lastiği kilit taşlı yola saplandı. Şoför ve çevredekiler aracın lastiğini bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı. Çabalar sonuç vermeyince bir kepçe çağrılarak aracın çekilmesine karar verildi. TIR, olay yerine gelen kepçe yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı.