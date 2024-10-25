İstanbul EXPO Fuarı'nda İsrail'e silah sağlayan BAE System protesto edildi: 2 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen Saha EXPO Fuarı'nda İsrail ordusuna silah sağladığı belirtilen BAE System protesto edildi. 2 kişi, İsrail ordusuna silah tedarik ettiği için eleştirilen İngiltere merkezli savunma şirketi BAE Systems'in İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO Fuarı'na katılımını protesto etti.

Bakanlıkların da destek verdiği SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'na birçok ülkeden firma iştirak etti.

BAE Systems'in stadında 2 kişi, "Bu İsrail'in en büyük silah tedarikçilerinden biri. Gazze'de kardeşlerimiz öldürülürken buna izin vermeyelim" sözleriyle şirketi protesto etti.

Söz konusu 2 kişi ağızları kapatılarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan birinin İslamcı yazarlardan Adem Özköse olduğu öğrenildi. Adem Özköse'nin kurucusu olduğu Muştu Gençlik isimli kuruluş, daha sonra Özköse ve bir kişinin serbest bırakıldığını duyurdu.

FİDAN, ŞİRKETLE İLGİLİ SORUYA YANIT VERMEDİ

Öte yandan bakanların da ziyaret ettiği fuarda bir kişi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a "BAE Systems'in bu fuarda ne işi var?" diye sordu.

Fidan soruyu yanıtsız bırakırken yanındakilerden birinin kameranın önüne geçerek, "Bana geleceksin soracaksın, ben sana müsaade edeceğim" ifadeleri dikkat çekti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'na katılmış ve açıklamalarda bulunmuştu.