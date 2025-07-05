İstanbul - Eyüpsultan'da motosiklet hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Armağan GÖKMEN - Hiba HAKBİLİR / İSTANBUL, (DHA)- EYÜPSULTAN'da motosiklet ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Yasin Atakul(27) hayatını kaybederken, yanındaki Zeynep H.(29) ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kemerburgaz-Hasdal yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasdal istikametine seyir halinde olan Yasin Atakul'un kullandığı 34 BVB 091 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen 34 EJV 325 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Yasin Atakul'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Motosiklette bulunan Zeynep H. ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri kazanın yaşandığı yerde inceleme yaparken, yolda trafik yoğunluğu oluştu. İncelemelerin ardından Yasin Atakul'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan araçların kaldırılmasından sonra trafik akışı normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)