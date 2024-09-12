İstanbul Fatih'te 3 katlı bina çöktü

İstanbul Fatih'te Zeyrek Mahallesi Büyük Karaman Caddesi'ndeki 3 katlı metruk bina, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

POLİS VE ARAMA KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, enkaz altında kalan olup olmadığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bina da yaşanan çökmenin ardından İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada; 12.09.2024 Perşembe günü saat 23.10 sıralarında Fatih İlçesi Zeyrek Mahallesi’nde üç katlı metruk bir bina çökmüştür. Olayda, yoldan geçmekte olan 1 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. İlk belirlemelere göre boş olan binanın altında kalan şahıs bulunmamakla birlikte ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.