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İstanbul- Fatih'te 4 katlı binada çıkan söndürüldü

Fatih'te 4 katlı binanın 2'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken daire kullanılamaz hale geldi.

Ajans Haberleri
  • 31.08.2024 23:26
  • Giriş: 31.08.2024 23:26
  • Güncelleme: 31.08.2024 23:26
Kaynak: DHA
İstanbul- Fatih'te 4 katlı binada çıkan söndürüldü

Yangın, saat 19.00 sıralarında Şehremini Mahallesi, Küçük Saray Meydanı Caddesi üzerinde bulunan bir binada çıktı. 4 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 45 dakikalık müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken daire kullanılamaz hale geldi.

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