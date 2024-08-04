İstanbul Fatih'te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Fatih'te bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale ediliyor.

Güncel 04.08.2024 11:00 Giriş: 04.08.2024 11:00

Güncelleme: 04.08.2024 12:37 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA (Arşiv)