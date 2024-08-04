İstanbul Fatih'te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
İstanbul Fatih'te bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kaynak: AA
İstanbul'un Fatih ilçesinde iş yerinin çamaşırhane bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kentin tarihi ve turistik semtlerinden Eminönü'ndeki Hüdavendigar Caddesi'nde bulunan çantacının çamaşırhane olarak kullanılan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yanan iş yerinin üst katında bulunan otelin çalışanları ile müşterileri tedbir amaçlı binadan tahliye edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.