İstanbul-Fatih'te kırmızı ışıkta geçen yayaya motosiklet çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Fatih'te kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmek isteyen kadına motosiklet çarptı. Kazada kadın ağır yaralanırken motosiklette bulunan iki kişi de hafif yaralandı.

Kaza, 20.30 sıralarında İskenderpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarında ışıklarda bekleyen 34 GTR 209 plakalı motosiklet sürücüsü, yeşil ışığın yanmasıyla birlikte Bayrampaşa istikametine doğru hareket etti. Yusuf Ö.'nün kullandığı motosiklet bir anda karşıya geçmek için yola atlayan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet de devrildi. Kazada, motosiklette bulunan iki kişiyle, motosikletin çarptığı kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Motosikletin çarptığı kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, motosiklette bulunan 2 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.