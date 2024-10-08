İstanbul Fatih'te şüpheli kadın ölümü: Cansız bedeni evinde bulundu

İstanbul Fatih'te, iddiaya göre sabah evden tartışarak çıkan Turgut M., akşam eve geldiğinde evli olduğu Dilber M.'nin cansız bedenini buldu.

Bıçakla kendine zarar verdiği iddia edilen Turgut M. hastaneye kaldırılırken, Dilber M.'nin ölüm nedenini belirlemek için polis inceleme yaptı.

Olay, saat 21.00 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi Yeşil Tekke Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Turgut M. sabah saatlerinde eşi Dilber M. ile tartışarak evden çıktı. Turgut M. akşam eve geldiğinde ise Dilber M.'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Turgut M. bunun üzerine kendisine bıçakla zarar verdi.

Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dilber M.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı olan Turgut M.'yi ise ambulansla hastaneye sevk etti.

Polis, olayla ilgili evde detaylı inceleme yaptı.

Polisin incelemesinin ardından Dilber M.'nin cansız bedeni Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.