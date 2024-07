İstanbul Festivali'nde sahne alacak isimler netleşiyor

İstanbul Festivali'nin 3. yılında Tiësto, 'Lost Frequencies' ve Jason Derulo müzikseverler ile buluşacak.

2-18 Ağustos tarihleri arasında Festival Park Yenikapı’da gerçekleşecek festivalde, 17 gün boyunca yerli-yabancı 30’u aşkın sanatçı sahne alacak.

Bu yıl İstanbul Festivali’nde DJ Tiesto da 12 yıl aranın ardından Türkiye’deki sevenleriyle bir araya gelecek. "The Greatest DJ Of All Times" ödülünü kazanan Tiësto, 8 Ağustos’ta İstanbul Festivali kapsamında Festival Park Yenikapı’da sahne alacak.

4 Ağustos gecesinin diğer DJ konuğu ise, Hande Yener ile aynı sahneyi paylaşacak olan 'Lost Frequencies' olacak. Felix De Laet, sahne adıyla Lost Frequencies, Belçikalı bir DJ ve plak yapımcısı. 2014'te "Are You with Me", 2015'te "Reality" ve 2021'de Calum Scott ile birlikte kaydettiği "Where Are You Now" şarkıları ile dünya çapında üne kavuştu.

İstanbul Festivali'nde Jason Derulo da yer alacak. Derulo, 12 Ağustos akşamı müzikseverler ile buluşacak.