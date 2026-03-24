İstanbul Film Festivali 9 Nisan'da başlayacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 45. İstanbul Film Festivali, 9-19 Nisan tarihleri arasında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Türkiye’den ve dünyadan ödüllü filmleri, özel gösterimleri, yıldız oyuncuları ve usta yönetmenleri bir araya getirecek festivalin kapsamlı seçkisi, 127 uzun metrajlı ve 13 kısa filmden oluşuyor.

Festival seçkisinde, dünya sinemasının en nitelikli örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenlerin ve genç yeteneklerin son filmlerinin yanı sıra dünya, uluslararası, Balkan ve Türkiye prömiyerlerini yapan filmler de yer alıyor. Sinemaya gönül ve emek veren kişilere sunulan Sinema Onur Ödülü ise bu yıl oyuncu Nilüfer Aydan ve yönetmen Gianfranco Rosi’ye sunulacak.

Film gösterimleri Beyoğlu’nda Atlas 1948 ve Beyoğlu Sineması; Şişli’de CineWAM Premium+ City's Nişantaşı ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması, Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi ve Paribu Cineverse Nautilus olmak üzere 7 salonda yapılacak. Festivalin açılış galasında, Katalan yönetmen Isabel Coixet’in Toronto Uluslararası Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan son filmi 'Üç Veda' gösterilecek.