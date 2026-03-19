İstanbul Film Festivali’nde prömiyer yapacak: Bulutsuzluk Özlemi belgeseli izleyiciyle buluşuyor

Türkiye’de rock müziğin öncü gruplarından Bulutsuzluk Özlemi’nin 40 yılı aşan yolculuğunu anlatan "Yaşamaya Mecbursun!" belgeseli, dünya prömiyerini 45. İstanbul Film Festivali'nde yapacak.

Yönetmenliğini Caner Kaya’nın üstlendiği yapım, sadece bir grubun tarihini değil, Türkiye’nin toplumsal dönüşümünü de arşiv görüntüleriyle beyazperdeye taşıyor.

Türkçe sözlü rock müziğin efsaneleşmiş ismi Bulutsuzluk Özlemi, 40 yıllık müzik kariyerini ve toplumsal hafızada bıraktığı izleri bir belgeselle taçlandırıyor.

Yapımcılığını Bir Film’in üstlendiği "Yaşamaya Mecbursun!" adlı belgesel, ilk kez 45. İstanbul Film Festivali kapsamında izleyici karşısına çıkacak.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERİYLE TÜRKİYE'NİN DÖNÜŞÜMÜ

Müziğin ve sanatın direniş gücünü odağına alan belgesel, grubun 40. yıl konseri için hazırlanan büyük prodüksiyonun kayıtlarını ve daha önce gün yüzüne çıkmamış arşiv görüntülerini bir araya getiriyor.

Film, grubun kurucuları Nejat Yavaşoğulları ve Sina Koloğlu’nun 40 yılı aşan dostluklarını ve müzikal ortaklıklarını samimi bir dille aktarıyor.

TÜRK ROCK TARİHİNE IŞIK TUTUYOR

Belgeselde sadece grup üyeleri değil, Türkiye rock tarihine tanıklık etmiş önemli isimler de yer alıyor.

Murat Meriç, Güven Erkin Erkal ve Bedri Baykam gibi kültür insanlarının yanı sıra; Teoman, Harun Tekin, Kaan Tangöze ve Dilan Balkay gibi Bulutsuzluk Özlemi’nden ilham alan müzisyenlerle yapılan röportajlar, dönemin ruhuna ışık tutuyor.

POSTERDE BÜLENT ERKMEN İMZASI

2026 yılı içerisinde genel vizyona girmesi planlanan belgeselin posteri de grup için ayrı bir anlam taşıyor.

Belgeselin afişi, grubun ikonik logosunu da tasarlayan usta isim Bülent Erkmen’in imzasını taşıyor.

Grup üyelerinin deyimiyle "Yaşamaya Mecbursun!", izleyiciyi hem bir konser atmosferine davet ediyor hem de Türkiye'nin yakın tarihine müzikal bir pencere açıyor.