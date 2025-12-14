İstanbul Film Station için başvurular başladı

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Türkiye’nin hem Short Film Conference hem de Documentary Association of Europe akreditasyonuna sahip tek platformu olan İstanbul Film Station, üçüncü yılında sinemacıları bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Geliştirme aşamasındaki kısa film ve belgesel projelerine odaklanan platform, 2–4 Nisan tarihlerinde düzenlenecek programıyla yeni nesil sinemacıları desteklemeyi sürdürecek.

Avrupa’nın önde gelen festivallerinde deneyim kazanmış isimlerle Türkiye’den alanında uzman sinemacılardan oluşan mentör ekibi, finalist projelere doğrudan mentörlük sağlayacak. Finalist ekipler, çalışmalarını uluslararası seviyeye taşımak için profesyonellerle buluşma, geri bildirim alma ve yeni işbirlikleri kurma fırsatı yakalayacak.

Ayrıca platformun uluslararası ağ yapısı, katılımcılara farklı ortaklıklar geliştirme imkânı sunacak. Üç gün sürecek etkinlik, finalistlerin proje sunumlarıyla sona erecek. Başvurular 15 Aralık – 26 Ocak tarihleri arasında internet sitesi üzerinden yapılabilir.