İstanbul - Galatasaray Adası'nda mutfak bölümünde çıkan yangın söndürüldü

Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Boğazı Kuruçeşme açıklarındaki Galatasaray Adası'nda mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sahil Güvenlik botları yardımıyla adaya ulaştırılan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında İstanbul Boğazı Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında bulunan Galatasaray Adası’nda mutfak bölümünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, mutfak bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.Sahil Güvenlik botları yardımıyla adaya ulaştırılan itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.(DHA)