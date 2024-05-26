İstanbul, gelecek yıl buz hokeyinde 3 dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacak

Büyük erkekler 3. klasman, 20 yaş altı erkekler 2. klasman ve 18 yaş altı kadınlar 2. klasman dünya buz hokeyi şampiyonaları, 2025'te İstanbul'da düzenlenecek.

Ajans Haberleri 26.05.2024 23:31 Giriş: 26.05.2024 23:31

Güncelleme: 26.05.2024 23:31 Kaynak: AA

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