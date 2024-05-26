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İstanbul, gelecek yıl buz hokeyinde 3 dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacak

Büyük erkekler 3. klasman, 20 yaş altı erkekler 2. klasman ve 18 yaş altı kadınlar 2. klasman dünya buz hokeyi şampiyonaları, 2025'te İstanbul'da düzenlenecek.

Ajans Haberleri
  • 26.05.2024 23:31
  • Giriş: 26.05.2024 23:31
  • Güncelleme: 26.05.2024 23:31
Kaynak: AA
İstanbul, gelecek yıl buz hokeyinde 3 dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacak

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun (TBHF) açıklamasına göre, Çekya’nın başkenti Prag’ta yapılan Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) Genel Kurulu’ndaki oylama sonucu söz konusu organizasyonların Türkiye'de gerçekleştirilmesine karar verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TBHF Başkanı Halit Albayrak, "Oylama sonucu 3 dünya şampiyonasını da İstanbul’da yapmaya hak kazandık. Ev sahibi olarak sporcularımıza iyi bir atmosfer oluşturmak istiyoruz. Tüm katılımcıları ülkemizin göz bebeği İstanbul’da ağırlamaktan şeref duyacağız." ifadelerini kullandı.

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