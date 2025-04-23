İstanbul gün boyu sallandı: Önce 6,2'lik deprem sonra çok sayıda artçı

İstanbul'da şiddetli bir deprem oldu. Deprem Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi.

AFAD, depremin saat 12.49'da meydana geldiğini ve 6,2 büyüklüğünde olduğunu, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında gerçekleştiğini bildirdi. Derinliklik 13,1 km olarak belirlenirken deprem 13 saniye sürdü.

Deprem çevre illerde ve Ege bölgesinde de hissedildi.

AFAD, saat 12.49'da merkez üssü Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi / AA

CİDDİ ARTÇILAR YAŞANDI

Depremin ardından artçı şoklar da yaşandı.

Saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından; saat 12.51'de Büyükçekmece'de 5,9, saat 13.02'de Büyükçekmece'de 4,9, yine 13.02'de aynı bölgede 4,5 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Maçka Parkı / BirGün

Saat 15.12'de 4,9 büyüklüğünde kent genelinde hissedilen bir deprem daha oldu. Depremin derinliği 7,02 km olarak ölçüldü.

Sağlık Bakanlığı, saat 13.55 itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelere herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

AFAD: RİSKLİ BİNALARIN ÇEVRESİNDE BULUNMAYIN

AFAD’dan yapılan açıklamada, “Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin” uyarısı yapılarak şunlar kaydedildi:

“Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin.”

#Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin.



🏚️ Riskli binaların çevresinde bulunmayın.



📱 Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın.



⚠️ Resmi birimlerin uyarılarını takip edin. pic.twitter.com/dNmnrGbjbH — AFAD (@AFADBaskanlik) April 23, 2025

YERLİKAYA: TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır" şeklinde paylaşım yaptı.

İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6️⃣.2️⃣ büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 23, 2025

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, depreme ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"İstanbul Marmara Denizi’nde, Silivri açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk incelemelerimizde karayollarımızda, havalimanlarımızda, tren ve metrolarımızda herhangi bir hasara veya olumsuz bir duruma rastlanmamıştır. Ekiplerimiz sahada genel tarama ve kontrol faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten korusun."

İstanbul Marmara Denizi’nde, Silivri açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



İlk incelemelerimizde karayollarımızda, havalimanlarımızda, tren ve metrolarımızda… — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) April 23, 2025

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği, deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara girilmemesi, zorunlu olmadıkça araçla trafiğe çıkılmaması ve ⁠GSM hatlarının zorunlu haller dışında kullanılmaması konusunda halkı uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sayın vatandaşlarımızın dikkatine. Deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara lütfen girmeyiniz. Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayınız. ⁠GSM hatlarını zorunlu haller dışında kullanmayınız" ifadelerine yer verildi.

Valilik ayrıca şu ana kadar herhangi bir yıkım ihbarı alınmadığını saha taramalarının sürdüğünü bildirdi.

Fotoğraf: AA

151 KİŞİ YÜKSEKTEN ATLADI

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, panik nedeniyle bir kişinin camdan atlayıp hafif yaralandığını ve bir binada hafif bir hasar olduğunu açıkladı.

Mutlu, "Onun ötesinde herhangi bir can kaybımız, herhangi büyük bir sıkıntımız söz konusu değil. Kaymakamımızla, emniyetimizle ve diğer müdürlüklerimizle hepimiz de sahadayız. Çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

Yurttaşlar 6,2'lik deprem sonrası park ve bahçelerde beklemeye başladıhttps://t.co/jiw0UeTm6a pic.twitter.com/EdY4EEa3oO — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 23, 2025

İstanbul Valiliği, yüksekten atlama nedeniyle 151 kişinin yaralandığını bildirdi.

Valilik, "Panik nedeniyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşımız tedavileri, hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

Bağcılar'da bazı yurttaşlar, parklarda çadır kurdu / AA

Bağcılar'da bazı yurttaşlar, parklarda çadır kurdu / AA

İBB BAŞKANVEKLİ ASLAN: HERHANGİ BİR YIKIM İHBARI ALMADIK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, yetkili kurumlar dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini, saat 14.10 itibarıyla herhangi bir yıkım ihbarı almadıklarını bildirdi.

Aslan, "Herhangi bir yaralanma, vefat, yıkımımız yok" dedi.

"CAN KAYBI YOK"

AFAD, saat 14.32'de yaptığı açıklamada, "112 Acil Çağrı merkezine gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda, an itibarıyla, herhangi bir can kaybı ve yıkım ihbarı bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

GEZİ PARKI'NDA ÇADIRLAR KURULDU

İstanbullular, deprem sonrası Gezi Parkı'nda toplandı. Yurttaşlar, parkta çadırlar kurdu.