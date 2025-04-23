İstanbul gün boyu sallandı: Önce 6,2'lik deprem sonra çok sayıda artçı
İstanbul'da Marmara'nın tamamında ve çevre illerde hissedilen çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Saat 12.49’da meydana gelen ve merkez üssü Marmara Denizi'nin Silivri açıkları olan depremin büyüklüğü 6,2 olarak ölçüldü. Deprem 13 saniye sürdü. 2 dakika sonra 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Devam eden dakikalarda çok sayıda artçı deprem yaşandı. Kent, saat 15.12'de 4,9'la bir kez daha sarsıldı. İlgili birimlere herhangi bir yıkım ihbarı gelmezken İstanbul Valiliği, yüksekten atlama nedeniyle 151 kişinin yaralandığını bildirdi.
İstanbul'da şiddetli bir deprem oldu. Deprem Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi.
AFAD, depremin saat 12.49'da meydana geldiğini ve 6,2 büyüklüğünde olduğunu, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında gerçekleştiğini bildirdi. Derinliklik 13,1 km olarak belirlenirken deprem 13 saniye sürdü.
Deprem çevre illerde ve Ege bölgesinde de hissedildi.
CİDDİ ARTÇILAR YAŞANDI
Depremin ardından artçı şoklar da yaşandı.
Saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından; saat 12.51'de Büyükçekmece'de 5,9, saat 13.02'de Büyükçekmece'de 4,9, yine 13.02'de aynı bölgede 4,5 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Saat 15.12'de 4,9 büyüklüğünde kent genelinde hissedilen bir deprem daha oldu. Depremin derinliği 7,02 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 23, 2025
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [24.82 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-04-23
Saat:15:12:57 TSİ
Enlem:40.83333 N
Boylam:28.31417 E
Derinlik:7.02 km
Detay:https://t.co/i4cHkdR9ul@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Sağlık Bakanlığı, saat 13.55 itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelere herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini açıkladı.
AFAD: RİSKLİ BİNALARIN ÇEVRESİNDE BULUNMAYIN
AFAD’dan yapılan açıklamada, “Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin” uyarısı yapılarak şunlar kaydedildi:
“Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin.”
#Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin.— AFAD (@AFADBaskanlik) April 23, 2025
🏚️ Riskli binaların çevresinde bulunmayın.
📱 Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın.
⚠️ Resmi birimlerin uyarılarını takip edin. pic.twitter.com/dNmnrGbjbH
YERLİKAYA: TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır" şeklinde paylaşım yaptı.
İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6️⃣.2️⃣ büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 23, 2025
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi…
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, depreme ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"İstanbul Marmara Denizi’nde, Silivri açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk incelemelerimizde karayollarımızda, havalimanlarımızda, tren ve metrolarımızda herhangi bir hasara veya olumsuz bir duruma rastlanmamıştır. Ekiplerimiz sahada genel tarama ve kontrol faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten korusun."
İstanbul Marmara Denizi’nde, Silivri açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) April 23, 2025
İlk incelemelerimizde karayollarımızda, havalimanlarımızda, tren ve metrolarımızda…
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI
İstanbul Valiliği, deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara girilmemesi, zorunlu olmadıkça araçla trafiğe çıkılmaması ve GSM hatlarının zorunlu haller dışında kullanılmaması konusunda halkı uyardı.
Valiliğin sosyal medya hesabından, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Sayın vatandaşlarımızın dikkatine. Deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara lütfen girmeyiniz. Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayınız. GSM hatlarını zorunlu haller dışında kullanmayınız" ifadelerine yer verildi.
Valilik ayrıca şu ana kadar herhangi bir yıkım ihbarı alınmadığını saha taramalarının sürdüğünü bildirdi.
151 KİŞİ YÜKSEKTEN ATLADI
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, panik nedeniyle bir kişinin camdan atlayıp hafif yaralandığını ve bir binada hafif bir hasar olduğunu açıkladı.
Mutlu, "Onun ötesinde herhangi bir can kaybımız, herhangi büyük bir sıkıntımız söz konusu değil. Kaymakamımızla, emniyetimizle ve diğer müdürlüklerimizle hepimiz de sahadayız. Çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.
Yurttaşlar 6,2'lik deprem sonrası park ve bahçelerde beklemeye başladıhttps://t.co/jiw0UeTm6a pic.twitter.com/EdY4EEa3oO— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 23, 2025
İstanbul Valiliği, yüksekten atlama nedeniyle 151 kişinin yaralandığını bildirdi.
Valilik, "Panik nedeniyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşımız tedavileri, hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.
İBB BAŞKANVEKLİ ASLAN: HERHANGİ BİR YIKIM İHBARI ALMADIK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, yetkili kurumlar dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini, saat 14.10 itibarıyla herhangi bir yıkım ihbarı almadıklarını bildirdi.
Aslan, "Herhangi bir yaralanma, vefat, yıkımımız yok" dedi.
"CAN KAYBI YOK"
AFAD, saat 14.32'de yaptığı açıklamada, "112 Acil Çağrı merkezine gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda, an itibarıyla, herhangi bir can kaybı ve yıkım ihbarı bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.
GEZİ PARKI'NDA ÇADIRLAR KURULDU
İstanbullular, deprem sonrası Gezi Parkı'nda toplandı. Yurttaşlar, parkta çadırlar kurdu.
Depremler sonrası İstanbullular, Taksim Gezi Parkı’nda evcil hayvanlarıyla birlikte çadırlar kurdu. pic.twitter.com/vu3yt3Liq0— Aposto (@apostonews) April 23, 2025