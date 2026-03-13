İstanbul güncel baraj doluluk oranı: 13 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranları

13 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranları | İstanbul'da son 65 yılın en kurak yazı yaşandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul güncel baraj doluluk oranı Temmuz ayında yüzde 80'nin altına düştü. İstanbul baraj doluluk oranlarına dair son verileri 13 Mart 2026'da paylaşan İSKİ'nin İstanbul güncel baraj doluluk oranı verileri megakentliler için kritik seviyenin üzerinde. İşte İstanbul güncel baraj doluluk oranı!

İSTANBUL GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI

İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 45.94 seviyesine geldi.

13 MART 2026 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

13 Mart 2026 günü itibariyle Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli ve Istrancalar barajları için ortalama doluluk oranı yüzde 45.94 seviyesinde.

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

Alibey Barajı: %35

Büyükçekmece Barajı: %34

%34 Darlık Barajı: %61

%61 Elmalı Barajı: %86

%86 Istrancalar Barajı: %33

%33 Kazandere Barajı: %56

%56 Pabuçdere Barajı: %30

%30 Sazlıdere Barajı: %29

%29 Terkos Barajı: %29

%29 Ömerli Barajı: %66

İSTANBUL BARAJLARI SON 14 GÜN DOLULUK ORANLARI (%)

İstanbul barajlarında son 14 günü kapsayan doluluk oranları İSKİ'nin paylaştığı verilere göre şu şekilde:

İSTANBUL BARAJLARI SON 1 YIL DOLULUK ORANLARI (%)

13 Mart 2026 itibariyle İstanbul barajlarında son 1 yılı kapsayan baraj doluluk oranları İSKİ'nin paylaştığı verilere göre şu şekilde:

İSTANBUL'DA SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre her yılın 13 Mart tarihinde İstanbul barajlarında yaşanan doluluk oranları ve baraj seviyesi şu şekilde:

Tarih Baraj Doluluk Oranı (%) 13.03.2016 88 13.03.2017 87 13.03.2018 90 13.03.2019 93 13.03.2020 64 13.03.2021 61 13.03.2022 84 13.03.2023 35 13.03.2024 75 13.03.2025 78 13.03.2026 45

13 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre 13 Mart 2026 tarihi itibarıyla İstanbul’daki Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli ve Istrancalar barajlarının ortalama doluluk oranı %45,94 seviyesindedir. Bu oran, İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki toplam doluluk seviyesini göstermektedir.

13 Mart 2026 tarihinde İstanbul’daki barajların doluluk oranları nedir?

13 Mart 2026 günü itibarıyla İstanbul’daki barajların doluluk oranları şu şekildedir:

İstanbul’da en dolu baraj hangisi?

13 Mart 2026 verilerine göre İstanbul’da doluluk oranı en yüksek baraj %86 ile Elmalı Barajı’dır. Elmalı Barajı’nı %66 ile Ömerli Barajı ve %61 ile Darlık Barajı takip etmektedir.

İstanbul’da doluluk oranı en düşük baraj hangisi?

Güncel verilere göre İstanbul’da doluluk oranı en düşük baraj %29 seviyesinde olan Sazlıdere ve Terkos barajlarıdır. Bu barajların ardından %30 ile Pabuçdere Barajı gelmektedir.

İstanbul baraj doluluk oranı son 10 yılda nasıl değişti?

İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre her yılın 13 Mart tarihinde İstanbul barajlarındaki doluluk oranları önemli değişiklikler göstermektedir. Son 10 yılın verileri şu şekildedir:

13 Mart 2016: %88

13 Mart 2017: %87

13 Mart 2018: %90

13 Mart 2019: %93

13 Mart 2020: %64

13 Mart 2021: %61

13 Mart 2022: %84

13 Mart 2023: %35

13 Mart 2024: %75

13 Mart 2025: %78

13 Mart 2026: %45

2026 yılında İstanbul baraj doluluk oranı önceki yıllara göre nasıl?

2026 yılında İstanbul barajlarının doluluk oranı %45 seviyesinde ölçülmüştür. Bu oran, 2024 ve 2025 yıllarına göre daha düşük seviyede bulunurken, 2023 yılında görülen %35 seviyesinden daha yüksek bir doluluk oranına işaret etmektedir.

İstanbul baraj doluluk oranları neden önemli?

İstanbul baraj doluluk oranları, megakentin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması açısından büyük önem taşımaktadır. Barajlardaki su seviyeleri, yağış miktarı, mevsimsel değişimler ve su tüketimi gibi faktörlere bağlı olarak değişmekte ve su yönetimi planlamasında belirleyici rol oynamaktadır.