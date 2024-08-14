İstanbul güncel baraj doluluk oranı: 14 Ağustos 2024 İstanbul baraj doluluk oranları

14 Ağustos 2024 İstanbul baraj doluluk oranları | İstanbul'da mevsim normallerinin üstünde geçen yaz aylarına gelmemizle birlikte baraj doluluk oranlarında azalma sürüyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul güncel baraj doluluk oranı Kasım ayından Haziran ayına dek olumlu yönde seyretti ancak havaların ısınması sebebiyle Haziran ayından itibaren baraj seviyelerinde azalma eğilimi sürüyor. İstanbul baraj doluluk oranlarına dair son açıklamasını 14 Ağustos 2024'te paylaşan İSKİ'nin İstanbul güncel baraj doluluk oranı verileri megakentliler için sevindirici nitelikte. İşte İstanbul güncel baraj doluluk oranı!

İSTANBUL GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI

İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 53.02 seviyesine geldi.

14 AĞUSTOS 2024 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

14 Ağustos 2024 günü itibariyle Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli ve Istrancalar barajları için ortalama doluluk oranı yüzde 53.02 seviyesinde.

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

Alibey: %19

%19 Büyükçekmece: %50

%50 Darlık: %56

%56 Elmalı: %60

%60 Istrancalar: %34

%34 Kazandere: %20

%20 Pabuçdere: %33

%33 Sazlıdere: %52

%52 Terkos: %66

%66 Ömerli: %56

İSTANBUL BARAJLARI SON 14 GÜN DOLULUK ORANLARI (%)

İstanbul barajlarında 14 Ağustos'a kadar son 14 günü kapsayan doluluk oranları İSKİ'nin paylaştığı verilere göre şu şekilde:

İSTANBUL BARAJLARI SON 1 YIL DOLULUK ORANLARI (%)

14 Ağustos 2024 itibariyle İstanbul barajlarında son 1 yılı kapsayan doluluk oranları İSKİ'nin paylaştığı verilere göre şu şekilde:

Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre her yılın 14 Ağustos tarihinde İstanbul barajlarında yaşanan doluluk oranları şu şekilde: