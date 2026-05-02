İstanbul güncel baraj doluluk oranı: 2 Mayıs 2026 İstanbul baraj doluluk oranları

2 Mayıs 2026 İstanbul baraj doluluk oranları | İstanbul'da havaların ısınmasıyla birlikte baraj seviyesi yurttaşlar tarafından gündeme getiriliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul güncel baraj doluluk oranı Mayıs ayında yüzde 80'nin altına düştü. İstanbul baraj doluluk oranlarına dair son verileri 2 Mayıs 2026'da paylaşan İSKİ'nin İstanbul güncel baraj doluluk oranı verileri megakentliler için kritik seviyenin üzerinde. İşte İstanbul güncel baraj doluluk oranı!

İSTANBUL GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI

İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 71,26 seviyesine geldi.

2 MAYIS 2026 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

2 Mayıs 2026 günü itibariyle Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli ve Istrancalar barajları için ortalama doluluk oranı yüzde 71,26 seviyesinde.

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

Alibey Barajı: %67

Büyükçekmece Barajı: %56

Darlık Barajı: %88

Elmalı Barajı: %93

Istrancalar Barajı: %42

Kazandere Barajı: %60

Pabuçdere Barajı: %60

Sazlıdere Barajı: %45

Terkos Barajı: %58

%58 Ömerli Barajı: %94

İSTANBUL BARAJLARI SON 14 GÜN DOLULUK ORANLARI (%)

İstanbul barajlarında son 14 günü kapsayan doluluk oranları İSKİ'nin paylaştığı verilere göre şu şekilde:

İSTANBUL BARAJLARI SON 1 YIL DOLULUK ORANLARI (%)

2 Mayıs 2026 itibariyle İstanbul barajlarında son 1 yılı kapsayan baraj doluluk oranları İSKİ'nin paylaştığı verilere göre şu şekilde:

İSTANBUL'DA SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre her yılın 2 Mayıs tarihinde İstanbul barajlarında yaşanan doluluk oranları ve baraj seviyesi şu şekilde: