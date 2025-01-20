İstanbul güncel baraj doluluk oranı: 20 Ocak 2025 İstanbul baraj doluluk oranları

20 Ocak 2025 İstanbul baraj doluluk oranları | İstanbul'da mevsim normallerinin üstünde geçen yaz aylarının ardından baraj doluluk oranlarında yükseliş başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul güncel baraj doluluk oranı yaz aylarında yüzde 40'ın altında seyrederken havaların soğuması ve yağışların artmasıyla birlikte oranlarda artış gözlemleniyor. İstanbul baraj doluluk oranlarına dair son verileri 20 Ocak 2025'te paylaşan İSKİ'nin İstanbul güncel baraj doluluk oranı verileri megakentliler için kritik seviyenin üzerinde. İşte İstanbul güncel baraj doluluk oranı!

İSTANBUL GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI

İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 51.76 seviyesine geldi.

20 OCAK 2025 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

20 Ocak 2025 günü itibariyle Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli ve Istrancalar barajları için ortalama doluluk oranı yüzde 51.76 seviyesinde.

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

Alibey: %38

%38 Büyükçekmece: %47

%47 Darlık: %45

%45 Elmalı: %83

%83 Istrancalar: %94

%94 Kazandere: %88

%88 Pabuçdere: %50

%50 Sazlıdere: %41

%41 Terkos: %57

%57 Ömerli: %54

İSTANBUL BARAJLARI SON 14 GÜN DOLULUK ORANLARI (%)

İstanbul barajlarında son 14 günü kapsayan doluluk oranları İSKİ'nin paylaştığı verilere göre şu şekilde:

İSTANBUL BARAJLARI SON 1 YIL DOLULUK ORANLARI (%)

20 Ocak 2025 itibariyle İstanbul barajlarında son 1 yılı kapsayan baraj doluluk oranları İSKİ'nin paylaştığı verilere göre şu şekilde:

İSTANBUL'DA SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre her yılın 20 Ocak tarihinde İstanbul barajlarında yaşanan doluluk oranları ve baraj seviyesi şu şekilde: