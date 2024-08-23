İstanbul güncel baraj doluluk oranı: 23 Ağustos 2024 İstanbul baraj doluluk oranları
İstanbul'da geçtiğimiz kış mevsiminde yüzde 80 seviyelerine kadar çıkan baraj doluluk oranları yaz mevsimine gelmemizle birlikte yüzde 50 dolaylarında seyretmeye devam ediyor. İSKİ'nin 23 Ağustos 2024 İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaşmasıyla birlikte İstanbullular için baraj doluluk oranları geçtiğimiz yılların yaz aylarına kıyasla iyiye gidiyor. Haziran ayından bugüne seviyelerde düşüşü sürdüren İstanbul güncel baraj doluluk oranı verilerine dair İSKİ 23 Ağustos 2024'te son durumu paylaştı. İşte İstanbul güncel baraj doluluk oranı!
23 Ağustos 2024 İstanbul baraj doluluk oranları | İstanbul'da mevsim normallerinin üstünde geçen yaz aylarına gelmemizle birlikte baraj doluluk oranlarında azalma sürüyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul güncel baraj doluluk oranı Kasım ayından Haziran ayına dek olumlu yönde seyretti ancak havaların ısınması sebebiyle Haziran ayından itibaren baraj seviyelerinde azalma eğilimi sürüyor. İstanbul baraj doluluk oranlarına dair son açıklamasını 23 Ağustos 2024'te paylaşan İSKİ'nin İstanbul güncel baraj doluluk oranı verileri megakentliler için sevindirici nitelikte. İşte İstanbul güncel baraj doluluk oranı!
İSTANBUL GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI
İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 49.52 seviyesine geldi.
23 AĞUSTOS 2024 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
23 Ağustos 2024 günü itibariyle Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli ve Istrancalar barajları için ortalama doluluk oranı yüzde 49.52 seviyesinde.
İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:
- Alibey: %16
- Büyükçekmece: %48
- Darlık: %54
- Elmalı: %58
- Istrancalar: %29
- Kazandere: %16
- Pabuçdere: %29
- Sazlıdere: %51
- Terkos: %63
- Ömerli: %50
İSTANBUL BARAJLARI SON 14 GÜN DOLULUK ORANLARI (%)
İstanbul barajlarında 23 Ağustos'a kadar son 14 günü kapsayan doluluk oranları İSKİ'nin paylaştığı verilere göre şu şekilde:
İSTANBUL BARAJLARI SON 1 YIL DOLULUK ORANLARI (%)
23 Ağustos 2024 itibariyle İstanbul barajlarında son 1 yılı kapsayan doluluk oranları İSKİ'nin paylaştığı verilere göre şu şekilde:
Son 10 yılın doluluk oranları
İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre her yılın 23 Ağustos tarihinde İstanbul barajlarında yaşanan doluluk oranları şu şekilde:
|Tarih
|Baraj Doluluk Oranı (%)
|23.08.2014
|16
|23.08.2015
|71
|23.08.2016
|54
|23.08.2017
|64
|23.08.2018
|64
|23.08.2019
|61
|23.08.2020
|49
|23.08.2021
|60
|23.08.2022
|59
|23.08.2023
|31
|23.08.2024
|49