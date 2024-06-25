İstanbul güncel baraj doluluk oranı: 25 Haziran 2024 İstanbul baraj doluluk oranları

İstanbul'da geçtiğimiz kış mevsiminde yüzde 80 seviyelerine kadar çıkan baraj doluluk oranları yaz mevsimine gelmemizle birlikte azalmaya devam ediyor. İSKİ'nin 25 Haziran 2024 İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaşmasıyla birlikte İstanbullular için baraj doluluk oranları açısından tablo iyiye gidiyor. Kasım ayından bugüne dek yükselişini sürdüren İstanbul güncel baraj doluluk oranı verilerine dair İSKİ 25 Haziran 2024'te son durumu paylaştı. İşte İstanbul güncel baraj doluluk oranı!

25 Haziran 2024 İstanbul baraj doluluk oranları | İstanbul'da yağışlı geçen kış aylarının aydından yükselen baraj doluluk oranları yaz aylarına gelmemizle birlikte azalmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul güncel baraj doluluk oranı Kasım ayından bugüne olumlu yönde seyretmeyi sürdürüyor. İstanbul baraj doluluk oranlarına dair son açıklamasını 25 Haziran 2024'te paylaşan İSKİ'nin İstanbul güncel baraj doluluk oranı verileri megakentliler için sevindirici nitelikte. İşte İstanbul güncel baraj doluluk oranı!

İstanbul güncel baraj doluluk oranı

İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 71.64 seviyesine geldi.

25 Haziran 2024 İstanbul baraj doluluk oranları

25 Haziran 2024 günü itibariyle Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli ve Istrancalar barajları için ortalama doluluk oranı yüzde 71.64 seviyesinde.

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

Alibey: %42

%42 Büyükçekmece: %66

%66 Darlık: %71

%71 Elmalı: %72

%72 Istrancalar: %28

%28 Kazandere: %57

%57 Pabuçdere: %57

%57 Sazlıdere: %57

%57 Terkos: %83

%83 Ömerli: %82

İSTANBUL BARAJLARI SON 14 GÜN DOLULUK ORANLARI (%)

İstanbul barajlarında 25 Haziran'a kadar son 14 günü kapsayan doluluk oranları İSKİ'nin paylaştığı verilere göre şu şekilde:

İSTANBUL BARAJLARI SON 1 YIL DOLULUK ORANLARI (%)

25 Haziran 2024 itibariyle İstanbul barajlarında son 1 yılı kapsayan doluluk oranları İSKİ'nin paylaştığı verilere göre şu şekilde:

Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre her yılın 25 Haziran tarihinde İstanbul barajlarında yaşanan doluluk oranları şu şekilde: