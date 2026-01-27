İstanbul güncel baraj doluluk oranı: 27 Ocak 2026 İstanbul baraj doluluk oranları
İstanbul'da baraj doluluk oranları son yılların en düşük seviyelerinde seyretmesiyle birlikte yurttaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Kurak geçen yaz ve yağışsız geçen sonbaharın ardından ortaya çıkan tablo İstanbullular için kaygı verecek seviyeye ulaştı. İSKİ 27 Ocak 2026 İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaştı. Geçtiğimiz yılların aynı gününe ait baraj seviyeleri ile kıyaslandığında doluluk oranlarında son durum kritik seviyenin eşiğinde. Yaz aylarının ardından yüzde 20'lere gerileyen baraj doluluk oranlarındaki düşük profil Ocak ayıyla birlikte yükselişe geçti. İSKİ, 27 Ocak 2026'da son durumu açıkladı. İşte İstanbul güncel baraj doluluk oranı!
27 Ocak 2026 İstanbul baraj doluluk oranları | İstanbul'da son 65 yılın en kurak yazı yaşandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul güncel baraj doluluk oranı Temmuz ayında yüzde 80'nin altına düştü. İstanbul baraj doluluk oranlarına dair son verileri 27 Ocak 2026'da paylaşan İSKİ'nin İstanbul güncel baraj doluluk oranı verileri megakentliler için kritik seviyenin üzerinde. İşte İstanbul güncel baraj doluluk oranı!
İSTANBUL GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI
İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 27.34 seviyesine geldi.
27 OCAK 2026 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
27 Ocak 2026 günü itibariyle Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli ve Istrancalar barajları için ortalama doluluk oranı yüzde 27.34 seviyesinde.
İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:
- Ömerli Barajı: %39,17
- Darlık Barajı: %45,77
- Elmalı Barajı: %80,55
- Terkos Barajı: %16,79
- Alibeyköy Barajı: %22,02
- Büyükçekmece Barajı: %18,62
- Sazlıdere Barajı: %16,29
- Istrancalar Barajı: %38,3
- Kazandere Barajı: %4,84
- Pabuçdere Barajı: %7,55
İSTANBUL BARAJLARI SON 14 GÜN DOLULUK ORANLARI (%)
İstanbul barajlarında son 14 günü kapsayan doluluk oranları İSKİ'nin paylaştığı verilere göre şu şekilde:
İSTANBUL BARAJLARI SON 1 YIL DOLULUK ORANLARI (%)
27 Ocak 2026 itibariyle İstanbul barajlarında son 1 yılı kapsayan baraj doluluk oranları İSKİ'nin paylaştığı verilere göre şu şekilde:
İSTANBUL'DA SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre her yılın 27 Ocak tarihinde İstanbul barajlarında yaşanan doluluk oranları ve baraj seviyesi şu şekilde:
|Tarih
|Baraj Doluluk Oranı (%)
|27.01.2016
|73
|27.01.2017
|84
|27.01.2018
|73
|27.01.2019
|90
|27.01.2020
|55
|27.01.2021
|33
|27.01.2022
|54
|27.01.2023
|29
|27.01.2024
|64
|27.01.2025
|52
|27.01.2026
|27