İstanbul güncel baraj doluluk oranı: 29 Ocak 2026 İstanbul baraj doluluk oranları

29 Ocak 2026 İstanbul baraj doluluk oranları | İstanbul'da son 65 yılın en kurak yazı yaşandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul güncel baraj doluluk oranı Temmuz ayında yüzde 80'nin altına düştü. İstanbul baraj doluluk oranlarına dair son verileri 29 Ocak 2026'da paylaşan İSKİ'nin İstanbul güncel baraj doluluk oranı verileri megakentliler için kritik seviyenin üzerinde. İşte İstanbul güncel baraj doluluk oranı!

İSTANBUL GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI

İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 27.63 seviyesine geldi.

29 OCAK 2026 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

29 Ocak 2026 günü itibariyle Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli ve Istrancalar barajları için ortalama doluluk oranı yüzde 27.63 seviyesinde.

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

Ömerli Barajı: %39,17

Darlık Barajı: %45,77

Elmalı Barajı: %80,55

Terkos Barajı: %16,79

Alibeyköy Barajı: %22,02

Büyükçekmece Barajı: %18,62

Sazlıdere Barajı: %16,29

Istrancalar Barajı: %38,3

Kazandere Barajı: %4,84

Pabuçdere Barajı: %7,55

İSTANBUL BARAJLARI SON 14 GÜN DOLULUK ORANLARI (%)

İstanbul barajlarında son 14 günü kapsayan doluluk oranları İSKİ'nin paylaştığı verilere göre şu şekilde:

İSTANBUL BARAJLARI SON 1 YIL DOLULUK ORANLARI (%)

29 Ocak 2026 itibariyle İstanbul barajlarında son 1 yılı kapsayan baraj doluluk oranları İSKİ'nin paylaştığı verilere göre şu şekilde:

İSTANBUL'DA SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre her yılın 29 Ocak tarihinde İstanbul barajlarında yaşanan doluluk oranları ve baraj seviyesi şu şekilde: