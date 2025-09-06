Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İstanbul güne sağanak yağış ile başladı

Ajans Haberleri
  • 06.09.2025 11:23
  • Giriş: 06.09.2025 11:23
  • Güncelleme: 06.09.2025 11:23
Kaynak: İHA
İstanbul güne sağanak yağış ile başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da sabahın ilk saatlerinde sağanak yağış etkisini gösteriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul güne sağanak yağış ve karabulutlarla başladı. Özellikle Anadolu Yakası’nın bazı bölgelerinde yağış sabah saatlerinde etkili oldu. Vatandaşların birçoğu sokağa şemsiyeyle çıkarken, hazırlıksız yakalananlar ise zor anlar yaşadı. Kent genelinde yer yer etkisini gösteren yağış nedeniyle trafikte de aksamalar meydana geldi. Yağışın gün boyu etkisini göstermesi bekleniyor.
(SBK-

BirGün'e Abone Ol