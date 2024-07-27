İstanbul hafta sonuna yağmurla uyandı

Aşırı sıcak ve nemli havanın ardından İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili olmaya başladı.

İstanbullular sıcak ve nemli geçen bir haftanın ardından hafta sonuna yağmurla giriş yaptı.

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarında sağanak etkili oluyor.

Aralıklarla şiddetini arttırarak devam eden yağışın etkisiyle sürücüler, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin girişlerinde ve bağlantı yollarında yavaş ilerliyor.

D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu'nun bazı kesimlerinde ise trafik akıcı seyrediyor.

İBB trafik uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu 07.00 itibarıyla yüzde 31 olarak ölçüldü.