İstanbul Halk Ekmek, pide fiyatını açıkladı

İstanbul Halk Ekmek (İHE), 2026 yılı Ramazan ayında 350 gramlık susamlı pideyi 22,5 TL’den satışa sunacak.

İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, İstanbul Halk Ekmek, 19 Şubat Perşembe günü başlayacak olan Ramazan ayı öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Ramazan pideleri, İstanbul’un 39 ilçesinde hizmet veren 698 Halk Ekmek büfesi aracılığıyla günlük olarak satışa sunulacak.

İHE 350 gramlık susamlı pide fiyatını 22,5 TL olarak belirledi.

Pide fiyatıyla ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan da "Ramazan'ın bereketini tüm İstanbul'a yayıyoruz. 350 gram Ramazan pidesini 22.5 TL'ye sofralara ulaştırıyoruz. Biz berekete ve dayanışmaya inanıyoruz. Umut burada, biz buradayız" ifadelerini kullandı.