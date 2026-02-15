İstanbul Halk Ekmek'te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Halk Ekmek'te (İHE) Ramazan pidesi fiyatları belli oldu.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "Ramazan pidelerimizin fiyatını bu yıl da vatandaşın bütçesini gözeterek belirledik" dedi.

Buna göre, Halk Ekmek'te 350 gramlık Ramazan pidesinin fiyatı 22,5 TL olarak belirlendi.

İstanbul'un dört bir yanındaki Halk Ekmek büfelerinde ve satış noktalarımızla 22,5 TL'den sizlerle buluşturacağız. Böylece piyasanın yarı fiyatına belirlenen pide fiyatımızla sofralara bir pide fiyatına iki pide girecek" açıklamasını yaptı.