İstanbul Hatırası dizisi sete çıktı: İlk görüntüler

Yazar Ahmet Ümit’in polisiye türündeki sevilen eseri İstanbul Hatırası, dizi uyarlamasıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yazar Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yedi anıt, yedi antik sikke ve gizemli imzalar. Ahmet Ümit’in aynı isimli romanından uyarlanan İstanbul Hatırası sete çıktı. Hayırlı, uğurlu olsun…" ifadelerini kullandı.

Netflix için uyarlanan dizide Nejat İşler, Bilal Yiğit Koçak, Simay Barlas, Cem Davran, Tülin Özen ve Deniz Celiloğlu gibi isimler kadroda yer alıyor.

Başkomser Nevzat karakterine Nejat İşler hayat verecek.

Dizide, Başkomiser Nevzat ve ekibinin İstanbul’un tarihi mekanlarında işlenen 7 cinayeti çözme süreci konu alınacak.