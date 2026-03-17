'İstanbul Hatırası' dizisinin kadrosu belli oluyor: Bir isim daha ekibe katıldı

Yazar Ahmet Ümit’in polisiye türündeki sevilen eseri İstanbul Hatırası, dizi uyarlamasıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 8 bölümlük dizisinin önemli karakterlerinden biri daha belli oldu.

Değerli yazar Ahmet Ümit’in eserinden Netflix için uyarlanan dizide Nejat İşler, Bilal Yiğit Koçak, Simay Barlas, Cem Davran ve Tülin Özen’in ardından ekibe aktör Deniz Celiloğlu katıldı.

Başkomiser Nevzat ve ekibinin İstanbul’un tarihi mekanlarında işlenen 7 cinayeti çözme sürecini konu alan dizide Deniz Celiloğlu “Namık Karaman”a hayat verecek.

Namık “İstanbul Hatırası” romanında ilk kurban olan arkeolog Necdet Denizel‘in sevgilisi Leyla Barkın’la (Tülin Özen) ilişkisi olan ve katil zanlıları arasında gösterilen bir karakter olarak dikkat çekecek.