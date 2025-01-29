İstanbul hava durumu: İstanbul'da hava nasıl olacak? (29 Ocak - 2 Şubat)

Yağışlı hava İstanbul'u terk etti. Peki İstanbul'da hava kaç gün güneşli? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine bakalım:

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan verilere göre, İstanbul'da bugün (29 Ocak 2025) hava az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklık en düşük 8, en yüksek 15 derece. İstanbul'da hissedilen sıcaklık da aynı seviyelerde olacak.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahminlerine bakıldığında ise, İstanbul'da yağış beklenmiyor. Buna karşın hava 1 ve 2 Şubat tarihlerinde soğumaya başlayacak.

İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini şöyle:

29 Ocak Çarşamba: 8 - 15 (Az bulutlu, açık)

30 Ocak Perşembe: 8 - 14 (Parçalı bulutlu)

31 Ocak Cuma: 7 - 13 (Parçalı bulutlu)

1 Şubat Cumartesi: 5 - 11 (Çok Bulutlu)

2 Şubat Pazar: 5 - 11 (Çok Bulutlu)

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

MGM'nin orta ve uzun vadeli tahminlerine göre, Türkiye, 3 Şubat Pazartesi günü yağışlı havanın etkisine giriyor. Marmara Bölgesi için 4 Şubat Salı günü karla karışık yağmur bekleniyor. İstanbul'un yüksek kesimlerinde de karla karışık yağmur ve kar yağışı görülme ihtimali bulunuyor. Hava tahminlerinde daha sağlıklı bir sonuç ise önümüzdeki günlerde alınacak.