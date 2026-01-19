İstanbul Hava Durumu: Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? İdari İzin Var mı? İstanbul 5 Günlük Hava Durumu (19-23 Ocak 2026)

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan hafif kar yağışı, haftanın ilk gününde şehir genelinde merak konusu oldu. “İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek?”, “Bugün okullar veya kamu kurumları için idari izin var mı?” soruları arama motorlarında öne çıkarken, saatlik ve 5 günlük hava durumu verileri karın etkisinin sınırlı olacağını gösteriyor.

İSTANBUL ANLIK HAVA DURUMU (19 OCAK – 09.19)

Sabah saatlerinde İstanbul’da anlık sıcaklık -0,5°C olarak ölçüldü. Kent genelinde hafif kar yağışlı hava etkisini gösterirken, özellikle yüksek kesimlerde yer yer kar geçişleri gözlemleniyor.

İSTANBUL SAATLİK HAVA DURUMU (PAZARTESİ)

Pazartesi günü İstanbul’da kar yağışı ağırlıklı olarak günün ilk yarısında etkili oluyor. Öğleden sonra ise yağışın yağmura döndüğü görülüyor.

Saat Beklenen Hadise Sıcaklık (°C) 09.00 – 12.00 Hafif Kar Yağışlı 3 12.00 – 15.00 Hafif Kar Yağışlı 4 15.00 – 18.00 Hafif Kar Yağışlı 3 18.00 – 21.00 Yağmurlu 3 21.00 – 24.00 Yağmurlu 3

KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Saatlik tahminlere göre İstanbul’da kar yağışı Pazartesi günü öğleden sonraya kadar etkili oluyor. Akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklığının artmasıyla birlikte kar yağışı yerini yağmura bırakıyor. Bu nedenle karın şehir genelinde uzun süreli ve etkili bir örtü oluşturması beklenmiyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Önümüzdeki günlerde İstanbul’da hava sıcaklıklarında belirgin bir artış öngörülüyor. Kar yağışı yalnızca haftanın ilk gününde sınırlı kalıyor.

Tarih Hava Durumu En Düşük (°C) En Yüksek (°C) 19 Ocak Pazartesi Hafif Kar Yağışlı 0 4 20 Ocak Salı Yağmurlu 3 7 21 Ocak Çarşamba Parçalı Bulutlu 3 8 22 Ocak Perşembe Yağmurlu 5 11 23 Ocak Cuma Yağmurlu 8 12

İDARİ İZİN VAR MI?

İstanbul için kar yağışı nedeniyle idari izin uygulanmasına dair şu ana kadar yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Kamu kurumları ve özel sektör için çalışma düzeni normal seyrinde devam ediyor.

İstanbul’da kar yağışı bugün devam edecek mi?

Kar yağışı Pazartesi günü öğleden sonraya kadar hafif şekilde devam edecek, akşam saatlerinde yağmura dönecek.

İstanbul’da idari izin var mı?

Hayır, kar yağışı nedeniyle idari izin verildiğine dair resmi bir açıklama yok.

İstanbul’da hava ne zaman ısınacak?

Salı gününden itibaren sıcaklıklar yükseliyor ve hafta ortasında 8–11 derece seviyelerine ulaşıyor.

İstanbul’da kar yağışı kısa süreli ve hafif etkili olurken, günlük yaşamı ciddi şekilde aksatacak bir tablo öngörülmüyor. Hafta boyunca sıcaklıkların artmasıyla birlikte yağmur ve parçalı bulutlu hava etkili olacak. İdari izin konusunda ise şu an için herhangi bir resmi karar bulunmuyor.