İstanbul Havalimanı "Avrupa'nın En İyi Havalimanı" seçildi

İstanbul Havalimanı, ACI Europe tarafından 'Avrupa'nın En İyi Havalimanı' seçildi.

İstanbul Havalimanı, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından 40 milyondan fazla yolcuya hizmet veren havalimanları kategorisinde 'Avrupa'nın En İyi Havalimanı' ödülüne layık görüldü.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu ödül, İstanbul'da düzenlenen 34. Avrupa Havalimanları Konseyi Yıllık Genel Kongresi'nde ACI Europe Genel Direktörü Olivier Jankovec tarafından İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen'e takdim edildi.

İstanbul Havalimanı, aynı puana sahip geçen yılın birincisi Roma Fiumicino Havalimanı'yla ödülünü paylaştı.

İGA CEO'su Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın bir kez daha ödülü layık görülmesinden duyduğu memnuniyetini belirtti.

Törenin ardından kongre sona ererken ACI Europe'un gelecek yıllık genel kongresi, Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı ev sahipliğinde 2025'te Yunanistan'da düzenlenecek.