İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın nisanda günlük ortalama 1481 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunu belirterek, "İç hatlarda gerçekleşen uçak trafiği bakımından da Türkiye zirveye oynadı. Günlük ortalama 869 iç hat uçuşuyla ülkemiz Avrupa'da ikinci sırada yer aldı" ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) nisan ayına ilişkin Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi.

İstanbul Havalimanı'ndaki yoğunluğun bu raporda da görüldüğünü vurgulayan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı nisanda günlük ortalama 1.481 uçuşla Avrupa'da uçak trafiği en yoğun olan 10 havalimanı arasında ilk sırada yer aldı. Bu havalimanını, 1.387 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı, 1350 uçuşla London Heathrow Havalimanı takip etti" bilgisini verdi.

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın nisanda günlük ortalama 38,1 kalkış trafiğiyle Avrupa'daki kargo trafiği en yoğun havalimanları arasında 4'üncü sırada yer aldığını da bildirdi.