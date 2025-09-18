İstanbul Havalimanı HAVAİST Ücret Tarifesi | 2025 Güncel

İstanbul Havalimanı’na yolculuk yapacak vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında HAVAİST otobüs ücret tarifesi 2025 yer alıyor. Özellikle “İstanbul Havalimanı HAVAİST ücretleri ne kadar?”, “Hangi hatlar İstanbul Havalimanı’na gidiyor?”, “HAVAİST otobüs fiyatları 2025 güncel” ve “HAVAİST bilet fiyatı” gibi aramalar son günlerde öne çıkıyor. İşte 2025 İstanbul Havalimanı HAVAİST fiyatları ve hat bilgileri:

İSTANBUL HAVALİMANI HAVAİST ÜCRETLERİ

HAVAİST hatlarında bilet fiyatları 265 TL ile 355 TL arasında değişmektedir. Her hat için “sınırlı kullanım bilet düşüş sayısı” ve “hat birim yolculuk ücreti” ayrı ayrı belirlenmiştir. Yolcular, ödemelerini İstanbulkart, QR, kredi kartı veya banka kartı ile yapabilmektedir.

Bu düzenleme, “İstanbul Havalimanı otobüs fiyatı 2025” ve “HAVAİST güncel bilet ücreti” gibi popüler aramaların yanıtıdır.

HAVAİST HATLARI VE ÜCRETLERİ

Foto: AA

İstanbul’un farklı bölgelerinden İstanbul Havalimanı’na ulaşım sağlayan HAVAİST hatları 2025 listesi şu şekildedir:

HVL-1: İstanbul Havalimanı – Yenikapı – Sirkeci | 355 TL | 11 limit

HVL-2: İstanbul Havalimanı – Tüyap | 350 TL | 10 limit

HVL-3: İstanbul Havalimanı – Otogar | 280 TL | 8 limit

HVL-4: İstanbul Havalimanı – Bakırköy | 320 TL | 9 limit

HVL-5: İstanbul Havalimanı – Beşiktaş | 305 TL | 9 limit

HVL-6: İstanbul Havalimanı – Kadıköy | 305 TL | 12 limit

HVL-7: İstanbul Havalimanı – Bahçeşehir | 280 TL | 8 limit

HVL-8: İstanbul Havalimanı – Halkalı | 265 TL | 8 limit

HVL-9: İstanbul Havalimanı – Taksim | 355 TL | 11 limit

Bu tablo, “Hangi HAVAİST hatları İstanbul Havalimanı’na gider?” sorusuna net bir yanıt sunuyor.

HAVAİST KULLANIM ŞARTLARI

Araçlarda bilet ücreti ödemelerinde yalnızca İstanbulkart, QR, kredi kartı ve banka kartı geçerlidir.

Aktarma ve indirimli/abonman kartları kullanılamamaktadır.

11 ve 12 limitli geçişlerde sınırlı kullanım bilet ile yolculuk yapılamaz.

İstanbul Havalimanı HAVAİST ücret tarifesi 2025 güncellendi. Fiyatlar 265 TL’den başlayıp 355 TL’ye kadar çıkıyor. Yenikapı, Taksim, Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy gibi merkezlerden kalkan HAVAİST hatları, İstanbul Havalimanı’na ulaşım sağlıyor.

Bu bilgiler, “İstanbul Havalimanı HAVAİST otobüs fiyatları 2025” ve “HAVAİST güncel hat listesi” aramalarında yolcular için en doğru kaynaktır.