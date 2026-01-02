İstanbul Havalimanı HAVAİST Ücret Tarifesi | 2026 Güncel Fiyat Listesi

İstanbul Havalimanı HAVAİST ücret tarifesi 2026 güncel fiyatları açıklandı. İstanbul Havalimanı’ndan şehir merkezine ulaşım sağlayan HAVAİST hatlarının ücretleri, kalkış noktaları, peron bilgileri ve tüm detaylar merak ediliyor. “HAVAİST uçuş bilgileri, HAVAİST otogar hattı kaç TL, HAVAİST Kadıköy – Taksim – Bakırköy ücretleri ne kadar oldu?” sorularının yanıtını bu kapsamlı haberde bulabilirsiniz.

HAVAİST’E NEREDEN BİNİLİR? BİNİŞ – İNİŞ NOKTALARI

Yolcular -2 Ulaşım Katından HAVAİST’e binebilir. İniş noktaları ise Giden Yolcu 1-2-3-4 giriş kapıları olarak planlanmıştır.

HAVAİST 2026 GÜNCEL ÜCRET TARİFESİ

HAVAİST hat kodları, destinasyonları ve 2026 güncel bilet fiyatları aşağıdaki tabloda yer alıyor:

Peron Hat Kodu Güzergâh Aktarma Ücret (TL) Peron 5 HVL-3 Esenler Otogar Yenikapı - Kirazlı Metro 280 TL Peron 5A HVİST-5A Arnavutköy - 130 TL Peron 6 HVİST-6 Halkalı - Başakşehir Kirazlı Metro 265 TL Peron 7 HVİST-7 Silivri - 385 TL Peron 8 HVİST-8 Beylikdüzü - Tüyap - 350 TL Peron 9 HVİST-9 Avcılar - Bahçeşehir - 245 TL Peron 10 HVL-4 Bakırköy - Merter İDO Feribot 320 TL Peron 11 HVL-11 Sultanahmet - 315 TL Peron 12 HVL-1 Beyazıt – Aksaray - 355 TL Peron 13 HVİST-13 Sabiha Gökçen Havalimanı - 400 TL Peron 14 HVİST-14 Kadıköy Vapur İskeleleri 390 TL Peron 16 HVL-9 Taksim Taksim Metro 355 TL

HAVAİST ENGELLİ YOLCULAR İÇİN ULAŞIM HİZMETİ

HAVAİST, erişilebilir midibüs hizmeti sunmaktadır.

Havalimanından şehir merkezine gidecek engelli yolcuların en az 1 saat önce bildirim yapması gerekir.

bildirim yapması gerekir. Şehir merkezinden havalimanına gelecek yolcular ise 6 saat önce bildirmelidir.

HAVAİST HATTI KAÇ TANE?

İstanbul Havalimanı ile şehir merkezi arasında ulaşımı sağlayan toplam 11 HAVAİST hattı bulunmaktadır.

HAVAİST nereden kalkıyor?

Foto: AA

İstanbul Havalimanı -2 ulaşım katından kalkmaktadır.

HAVAİST Kadıköy kaç TL?

2026 güncel fiyat: 390 TL

HAVAİST Taksim kaç TL?

2026 güncel fiyat: 355 TL

HAVAİST Sabiha Gökçen kaç TL?

2026 güncel fiyat: 400 TL

HAVAİST Esenler Otogar ücreti ne kadar?

HVL-3 Esenler Otogar hattı: 280 TL

İstanbul Havalimanı HAVAİST ücret tarifesi 2026 yılı itibarıyla güncellendi. İstanbul’un birçok noktasına güvenli ve konforlu ulaşım sağlayan HAVAİST, geniş hat ağı ve düzenli seferleriyle yolculara kolaylık sunmaya devam ediyor. Sefer saatleri ve güncel fiyatlar değişebileceği için yolcuların işlem öncesi kontrol yapması önerilir.