İstanbul Havalimanı HAVAİST Ücret Tarifesi | 2026 Güncel Fiyat Listesi

İstanbul Havalimanı HAVAİST ücret tarifesi 2026’da ne kadar oldu? Hangi HAVAİST hatları İstanbul Havalimanı’na yolcu taşıyor? HAVAİST otobüs bilet fiyatları hangi güzergâhlarda kaç TL? İstanbul Havalimanı’na ulaşımda ödeme yöntemleri nasıl uygulanıyor? Detaylar haberimizde...

BirBilgi
  • 02.01.2026 17:42
  • Giriş: 02.01.2026 17:42
  • Güncelleme: 02.01.2026 17:42
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Havaist

İstanbul Havalimanı HAVAİST ücret tarifesi 2026 güncel fiyatları açıklandı. İstanbul Havalimanı’ndan şehir merkezine ulaşım sağlayan HAVAİST hatlarının ücretleri, kalkış noktaları, peron bilgileri ve tüm detaylar merak ediliyor. “HAVAİST uçuş bilgileri, HAVAİST otogar hattı kaç TL, HAVAİST Kadıköy – Taksim – Bakırköy ücretleri ne kadar oldu?” sorularının yanıtını bu kapsamlı haberde bulabilirsiniz.

HAVAİST’E NEREDEN BİNİLİR? BİNİŞ – İNİŞ NOKTALARI

Yolcular -2 Ulaşım Katından HAVAİST’e binebilir. İniş noktaları ise Giden Yolcu 1-2-3-4 giriş kapıları olarak planlanmıştır.

HAVAİST 2026 GÜNCEL ÜCRET TARİFESİ

HAVAİST hat kodları, destinasyonları ve 2026 güncel bilet fiyatları aşağıdaki tabloda yer alıyor:

PeronHat KoduGüzergâhAktarmaÜcret (TL)
Peron 5HVL-3Esenler OtogarYenikapı - Kirazlı Metro280 TL
Peron 5AHVİST-5AArnavutköy-130 TL
Peron 6HVİST-6Halkalı - BaşakşehirKirazlı Metro265 TL
Peron 7HVİST-7Silivri-385 TL
Peron 8HVİST-8Beylikdüzü - Tüyap-350 TL
Peron 9HVİST-9Avcılar - Bahçeşehir-245 TL
Peron 10HVL-4Bakırköy - MerterİDO Feribot320 TL
Peron 11HVL-11Sultanahmet-315 TL
Peron 12HVL-1Beyazıt – Aksaray-355 TL
Peron 13HVİST-13Sabiha Gökçen Havalimanı-400 TL
Peron 14HVİST-14KadıköyVapur İskeleleri390 TL
Peron 16HVL-9TaksimTaksim Metro355 TL

HAVAİST ENGELLİ YOLCULAR İÇİN ULAŞIM HİZMETİ

HAVAİST, erişilebilir midibüs hizmeti sunmaktadır.

  • Havalimanından şehir merkezine gidecek engelli yolcuların en az 1 saat önce bildirim yapması gerekir.
  • Şehir merkezinden havalimanına gelecek yolcular ise 6 saat önce bildirmelidir.

HAVAİST HATTI KAÇ TANE?

İstanbul Havalimanı ile şehir merkezi arasında ulaşımı sağlayan toplam 11 HAVAİST hattı bulunmaktadır.

HAVAİST nereden kalkıyor?

Foto: AA

İstanbul Havalimanı -2 ulaşım katından kalkmaktadır.

HAVAİST Kadıköy kaç TL?

2026 güncel fiyat: 390 TL

HAVAİST Taksim kaç TL?

2026 güncel fiyat: 355 TL

HAVAİST Sabiha Gökçen kaç TL?

2026 güncel fiyat: 400 TL

HAVAİST Esenler Otogar ücreti ne kadar?

HVL-3 Esenler Otogar hattı: 280 TL

İstanbul Havalimanı HAVAİST ücret tarifesi 2026 yılı itibarıyla güncellendi. İstanbul'un birçok noktasına güvenli ve konforlu ulaşım sağlayan HAVAİST, geniş hat ağı ve düzenli seferleriyle yolculara kolaylık sunmaya devam ediyor. Sefer saatleri ve güncel fiyatlar değişebileceği için yolcuların işlem öncesi kontrol yapması önerilir.

