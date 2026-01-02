İstanbul Havalimanı HAVAİST Ücret Tarifesi | 2026 Güncel Fiyat Listesi
İstanbul Havalimanı HAVAİST ücret tarifesi 2026’da ne kadar oldu? Hangi HAVAİST hatları İstanbul Havalimanı’na yolcu taşıyor? HAVAİST otobüs bilet fiyatları hangi güzergâhlarda kaç TL? İstanbul Havalimanı’na ulaşımda ödeme yöntemleri nasıl uygulanıyor? Detaylar haberimizde...
İstanbul Havalimanı HAVAİST ücret tarifesi 2026 güncel fiyatları açıklandı. İstanbul Havalimanı’ndan şehir merkezine ulaşım sağlayan HAVAİST hatlarının ücretleri, kalkış noktaları, peron bilgileri ve tüm detaylar merak ediliyor. “HAVAİST uçuş bilgileri, HAVAİST otogar hattı kaç TL, HAVAİST Kadıköy – Taksim – Bakırköy ücretleri ne kadar oldu?” sorularının yanıtını bu kapsamlı haberde bulabilirsiniz.
HAVAİST’E NEREDEN BİNİLİR? BİNİŞ – İNİŞ NOKTALARI
Yolcular -2 Ulaşım Katından HAVAİST’e binebilir. İniş noktaları ise Giden Yolcu 1-2-3-4 giriş kapıları olarak planlanmıştır.
HAVAİST 2026 GÜNCEL ÜCRET TARİFESİ
HAVAİST hat kodları, destinasyonları ve 2026 güncel bilet fiyatları aşağıdaki tabloda yer alıyor:
|Peron
|Hat Kodu
|Güzergâh
|Aktarma
|Ücret (TL)
|Peron 5
|HVL-3
|Esenler Otogar
|Yenikapı - Kirazlı Metro
|280 TL
|Peron 5A
|HVİST-5A
|Arnavutköy
|-
|130 TL
|Peron 6
|HVİST-6
|Halkalı - Başakşehir
|Kirazlı Metro
|265 TL
|Peron 7
|HVİST-7
|Silivri
|-
|385 TL
|Peron 8
|HVİST-8
|Beylikdüzü - Tüyap
|-
|350 TL
|Peron 9
|HVİST-9
|Avcılar - Bahçeşehir
|-
|245 TL
|Peron 10
|HVL-4
|Bakırköy - Merter
|İDO Feribot
|320 TL
|Peron 11
|HVL-11
|Sultanahmet
|-
|315 TL
|Peron 12
|HVL-1
|Beyazıt – Aksaray
|-
|355 TL
|Peron 13
|HVİST-13
|Sabiha Gökçen Havalimanı
|-
|400 TL
|Peron 14
|HVİST-14
|Kadıköy
|Vapur İskeleleri
|390 TL
|Peron 16
|HVL-9
|Taksim
|Taksim Metro
|355 TL
HAVAİST ENGELLİ YOLCULAR İÇİN ULAŞIM HİZMETİ
HAVAİST, erişilebilir midibüs hizmeti sunmaktadır.
- Havalimanından şehir merkezine gidecek engelli yolcuların en az 1 saat önce bildirim yapması gerekir.
- Şehir merkezinden havalimanına gelecek yolcular ise 6 saat önce bildirmelidir.
HAVAİST HATTI KAÇ TANE?
İstanbul Havalimanı ile şehir merkezi arasında ulaşımı sağlayan toplam 11 HAVAİST hattı bulunmaktadır.
HAVAİST nereden kalkıyor?
İstanbul Havalimanı -2 ulaşım katından kalkmaktadır.
HAVAİST Kadıköy kaç TL?
2026 güncel fiyat: 390 TL
HAVAİST Taksim kaç TL?
2026 güncel fiyat: 355 TL
HAVAİST Sabiha Gökçen kaç TL?
2026 güncel fiyat: 400 TL
HAVAİST Esenler Otogar ücreti ne kadar?
HVL-3 Esenler Otogar hattı: 280 TL
İstanbul Havalimanı HAVAİST ücret tarifesi 2026 yılı itibarıyla güncellendi. İstanbul’un birçok noktasına güvenli ve konforlu ulaşım sağlayan HAVAİST, geniş hat ağı ve düzenli seferleriyle yolculara kolaylık sunmaya devam ediyor. Sefer saatleri ve güncel fiyatlar değişebileceği için yolcuların işlem öncesi kontrol yapması önerilir.