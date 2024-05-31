İstanbul Havalimanı'na yolcu taşıyan araçta yangın

İstanbul Havalimanı'na yolcu taşıyan aracın motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın söndürülürken, araçtaki yolcular polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Güncel 31.05.2024 12:27 Giriş: 31.05.2024 12:27

Güncelleme: 31.05.2024 12:33 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: AA