İstanbul Havalimanı'na yolcu taşıyan araçta yangın
İstanbul Havalimanı'na yolcu taşıyan aracın motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın söndürülürken, araçtaki yolcular polis ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaynak: DHA
İstanbul Havalimanı girişinde yolcu taşımacılığı yapan aracın motor kısmında yangın çıktı.
Olay, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı girişinde yaşandı.
Havalimanına yolcu taşımacılığı yapan aracın motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına ilk müdahale olay yerindeki polis ekipleri tarafından yapıldı. Polis, yangın tüpleriyle müdahale etti.
Araç içerisinde mahsur kalan turistler ise, yine polis ekipleri tarafından aracın camları kırılarak kurtarıldı.