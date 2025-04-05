İstanbul Havalimanı'nda 455,2 kilo kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdiği operasyonda 455,2 kilogram uyuşturucuya el koydu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu kaçakçılarının 455,2 kilogram ağırlığında, uyuşturucu ticareti için hazırlanan ve 40 kutudan oluşan kargo gönderisine Gümrükler Muhafaza NARKOKİM ekiplerince el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.