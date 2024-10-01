İstanbul Havalimanı'nda Beyrut hareketliliği: Lübnanlı vatandaşlar ülkelerini terk ediyor

İsrail'in hava saldırılarını arttırdığı ve kara saldırısının da gündemde olduğu Lübnan'da vatandaşlar ülkelerini terk etmeye başladı.

Güvenlik nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus'un seferlerini iptal ettiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta vatandaşlar, seferlerine devam eden Ortadoğu Havayolları'nın İstanbul uçuşlarıyla Türkiye'ye geliyor.

İstanbul'a gelen Lübnanlı vatandaşlar buradan da Avrupa'da bulunan yakınlarının yanına gidiyor.

"İNSANLAR DEHŞET İÇERİSİNDE OLUP BİTENİ İZLİYOR"

İstanbul Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lübnanlı vatandaşlar, “Lübnan şu an çok kötü durumda. Son birkaç gündür Beyrut'ta çok sayıda patlama oluyor. İnsanlar dehşet içerisinde olup biteni izliyor. Ülkemiz için uluslararası yardıma ve dualara ihtiyacımız var" dedi.

"LÜBNAN'IN GÜVENLİ BİR ÜLKE OLMASINI İSTİYORUZ"

Beyrut'a yaşanan olaylardan sonra İstanbul'a geldiğini söyleyen Lübnanlı gazeteci Lina Jihaab, “Son yaşanan olaylardan sonra Beyrut'ta durum iyi değil. Herkesin bildiği gibi Lübnan'da birkaç güvenli bölge var. Ben orada yaşamama rağmen İstanbul'a gelmeyi tercih ettim. Burada birkaç gün kalıp olup biteni televizyondan takip edeceğim. İnşallah Lübnan ordusu ülkede her yerde olur, bizde geri döneriz. Bizde Lübnan'ın Dünyadaki ülkeler gibi güvenli bir ülke olmasını istiyoruz" diye konuştu.