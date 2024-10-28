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İstanbul Havalimanı'nda bir polis görevi sırasında intihar etti

İstanbul Havalimanı'nda görevli polis Ilgın Ceylan, mesaisi sırasında beylik tabancası ile intihar etti.

Güncel
  • 28.10.2024 17:09
  • Giriş: 28.10.2024 17:09
  • Güncelleme: 28.10.2024 17:16
İstanbul Havalimanı'nda bir polis görevi sırasında intihar etti

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü’nde görevli polis Ilgın Ceylan, bugün sabah saatlerinde görevi sırasında beylik tabancası ile yaşamına son verdi.

AirlineHaber’in aktardığına göre, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ceylan hastaneye kaldırıldı ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından yetkililer soruşturma başlattı.

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