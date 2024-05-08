İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövde üzerine iniş yaptı

İstanbul Havalimanı'nda arızalanan kargo uçağı gövde üzerine iniş yaptı. Uçak sorunsuz olarak inişini gerçekleştirirken kabin ekibi yaralanmadan uçağı terk etti. İstanbul Havalimanı'ndaki uçağın indiği 16R numaralı pist uçuşlara kapatılırken, uçağın pisten kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Güncel 08.05.2024 10:01 Giriş: 08.05.2024 10:01

Güncelleme: 08.05.2024 10:05 Kaynak: AA

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Fotoğraf: İHA