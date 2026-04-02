İstanbul Havalimanı'nda operasyon: 4 memur gözaltına alındı

İstanbul Havalimanı’nda gümrüklü alandan usulsüz olarak çıkardıkları malzemeleri piyasaya süren şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Şeffaflık ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda adli süreçlerin titizlikle işletildiğini bildiririz" denildi.

Güncel
  • 02.04.2026 14:16
Kaynak: AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Havalimanı'nda operasyon gerçekleştirildi.

Gümrük Müdürlüğünde görevli 4 gümrük personelinin görevlerinin vermiş olduğu kolaylıklardan faydalanarak gümrüklü alandan usulsüz olarak çıkardıkları malzemeleri piyasaya süren şahısların kaldıkları evlere baskın düzenlendi.

Şüpheli şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 02.04.2026 günü 4 şahsa yönelik 5 adreste gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin tamamı yakalandı.

Yapılan aramalarda;

·         90 paket sigara

·         83 adet parfüm

·         77 adet gözlük

·         33 adet ayakkabı şal çanta vb. Muhtelif emtia ürünleri

·         21 şişe alkollü içki şişesi

·         2 adet kafa üstü kulaklık

·         1 adet Rolex marka saat ele geçirildi.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Operasyonun ardından Ticaret Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak disiplin vurgusu yaptı. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğünde görevli bazı personelin görevlerini kötüye kullandığına yönelik şüpheler üzerine ilgili birimlerimiz derhal harekete geçmiştir. Görevini kötüye kullanan hiçbir personele müsamaha gösterilmeyeceğini, şeffaflık ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda adli süreçlerin titizlikle işletildiğini bildiririz."

