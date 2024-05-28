İstanbul Havalimanı Otopark Ücretleri | 2024 İstanbul Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti

2024 İstanbul Havalimanı otopark ücretleri seyahat edecek ya da havaalanından yolcu alacak yurttaşlar için araştırma konusu oldu. Havalimanları içerisinde yer alan açık ve kapalı otoparkların saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti normal otopark ücretlerine kıyasla daha fazla olması yurttaşları önceden araştırmaya sevk ediyor. Türkiye'de en çok kullanılan havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı otopark ücretleri tarifelerini saatlik, günlük, haftalık, aylık cinsinden haberimizde bulabilirsiniz.

Araçlarını İstanbul Havalimanı otoparkına bırakmak isteyen yurttaşlar 2024 İstanbul Havalimanı otopark ücretleri başlığını araştırıyor. Açık ve kapalı/katlı otoparka sahip olan İstanbul Havalimanı'nda otobüs gibi büyük araçların yalnızca açık otoparkı kullanmasına izin veriliyor. Havalimanlarında saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti otomobil, motor, minibüs, kamyon, pikap ve otobüs olmasına göre değişkenlik gösteriyor. İşte 2024 İstanbul Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti!

İstanbul Havalimanı Otopark Ücretleri

İstanbul Havalimanı Katlı Otopark Ücretleri

Araç Sınıfı 0-1 Saat 0-3 Saat 3-6 Saat 6-12 Saat 12-24 Saat 7-15 Gün 30 Gün Otomobil 90 TL 110 TL 165 TL 200 TL 279 TL 2.160 TL 3.455 TL Motor 40 TL 50 TL 80 TL 100 TL 135 TL 1.080 TL 1.730 TL

İstanbul Havalimanı Açık Otopark Ücretleri

Araç Sınıfı 0-1 Saat 0-3 Saat 3-6 Saat 6-12 Saat 12-24 Saat Aylık Otomobil 70 TL 80 TL 120 TL 135 TL 190 TL 2.430 TL Pikap, Minibüs 75 TL 100 TL 135 TL 155 TL 220 TL 2.815 TL Otobüs, Midibüs, Kamyon 90 TL 115 TL 150 TL 190 TL 250 TL 3.200 TL Motor 35 TL 40 TL 60 TL 70 TL 90 TL 1.150 TL

İstanbul Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti

İç ve dış hatlar uçuşlarına sahip İstanbul Havalimanı içerisinde otomobil, pikap, minibüs ve motor sınıfı araçlar için yer alan saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti şu şekilde:

Katlı Otopark Otomobil Ücretleri:

0-1 saat: 90 TL

1-3 saat: 110 TL

3-6 saat: 165 TL

6-12 saat: 200 TL

12-24 saat: 270 TL

15 günlük: 2.160 TL

30 günlük: 3.455 TL

Katlı Otopark Motor Ücretleri:

0-1 saat: 40 TL

1-3 saat: 50 TL

3-6 saat: 80 TL

6-12 saat: 100 TL

12-24 saat: 135 TL

15 günlü: 1.080 TL

30 günlük: 1.730 TL

İstanbul Havalimanı'nda katlı kapalı otopark hizmeti yalnızca otomobil ve motorların kullanımına sokulmuş durumda. Kapalı/katlı otoparktan minibüs, kamyonet, pikap, midibüs, otobüs vb. büyük sınıfta yer alan araçlar faydalanamamaktadır. Motor ve arabadan daha büyük araçlar açık otopark kullanılmaktadır.

Açık Otopark Otomobil Ücretleri:

0-1 saat: 70 TL

1-3 saat: 80 TL

3-6 saat: 120 TL

6-12 saat: 135 TL

12-24 saat: 190 TL

30 günlük: 2.430 TL

Açık Otopark Pikap, Minibüs Ücretleri:

0-1 saat: 75 TL

1-3 saat: 100 TL

3-6 saat: 135 TL

6-12 saat: 155 TL

12-24 saat: 220 TL

30 günlük: 2.815 TL

Açık Otopark Otobüs, Midibüs, Kamyon Ücretleri:

0-1 saat: 90 TL

1-3 saat: 115 TL

3-6 saat: 150 TL

6-12 saat: 190 TL

12-24 saat: 250 TL

30 günlük: 3.200 TL

Açık Otopark Motor Ücretleri:

0-1 saat: 35 TL

1-3 saat: 40 TL

3-6 saat: 60 TL

6-12 saat: 70 TL

12-24 saat: 90 TL

30 günlük: 1.150 TL

İstanbul Havalimanı otopark için vale hizmeti

İstanbul Havalimanı otoparklarında vale hizmeti de mevcuttur. Vale hizmeti için vale noktaları giden yolcu için; 3 nolu kapı karşısı Mor Otopark (P6 Katı), 6 nolu kapı karşısı Kırmızı Otopark (P6 Katı) ve CIP terminal girişi önünde yer almaktadır.

İstanbul Havalimanı'nda gelen yolcu vale araç teslim noktaları ise P3 katında yer alan Mor ve Kırmızı Otoparklardır.

Vale ücreti ne kadar?

İstanbul Havalimanı Vale ücreti IGA İstanbul Airport'ta yer alan bilgilere göre 500 TL'dir.

Otopark aboneliği tek giriş mi?

İstanbul Havalimanı'nda aylık abonelik ücreti karşılığında araçlar yalnızca bir çıkış yapma hakkına sahiptir. Otoparktan çoklu giriş çıkış yapmak isteyen yurttaşlar ise aylık abonelik ücretlerinin yüzde 25 fazlasını ödeyerek çoklu giriş çıkış yapabilmektedir.

İstanbul Havalimanı otopark ücreti ödeme yöntemleri

İstanbul Havalimanı içerisinde yer alan açık ve kapalı/katlı otoparklara araçlarını park edecek yurttaşların ücretlerini ödeme yöntemleri şu şekilde:

Nakit

Kredi Kartı

NFC

HGS (Sadece Katlı/Kapalı Otopark Kullananlar için)

Havalimanı otoparkları neden pahalı?

Havalimanı otoparkları kentlerde yer alan otoparklara kıyasla fiyatları pek çok yurttaşa pahalı gelmektedir. Havalimanı otopark ücretlerinin görece neden daha pahalı olduğunu üç başlıkta özetleyebiliriz: