İstanbul Havalimanı Otopark Ücretleri | 2025 İstanbul Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti

Araçlarını İstanbul Havalimanı otoparkına bırakmak isteyen yurttaşlar 2025 İstanbul Havalimanı otopark ücretleri başlığını araştırıyor. Açık ve kapalı/katlı otoparka sahip olan İstanbul Havalimanı'nda otobüs gibi büyük araçların yalnızca açık otoparkı kullanmasına izin veriliyor. Havalimanlarında saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti otomobil, motor, minibüs, kamyon, pikap ve otobüs olmasına göre değişkenlik gösteriyor. İşte 2025 İstanbul Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti!

İSTANBUL HAVALİMANI OTOPARK ÜCRETLERİ

İstanbul Havalimanı Katlı Otopark Ücretleri

Araç Sınıfı 0-1 Saat 0-3 Saat 3-6 Saat 6-12 Saat 12-24 Saat 30 Gün Otomobil 180 TL 220 TL 330 TL 400 TL 540 TL 6.910 TL Motor 80 TL 100 TL 160 TL 200 TL 270 TL 3.460 TL

İstanbul Havalimanı Açık Otopark Ücretleri

Araç Sınıfı 0-1 Saat 0-3 Saat 3-6 Saat 6-12 Saat 12-24 Saat Aylık Otomobil 140 TL 160 TL 240 TL 270 TL 380 TL 4.860 TL Pikap, Minibüs 150 TL 200 TL 270 TL 310 TL 440 TL 5.630 TL Otobüs, Midibüs, Kamyon 180 TL 230 TL 300 TL 380 TL 500 TL 6.400 TL Motor 70 TL 80 TL 120 TL 140 TL 180 TL 2.300 TL

İSTANBUL HAVALİMANI SAATLİK, GÜNLÜK, HAFTALIK OTOPARK ÜCRETİ

İç ve dış hatlar uçuşlarına sahip İstanbul Havalimanı içerisinde otomobil, pikap, minibüs ve motor sınıfı araçlar için yer alan saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti şu şekilde:

Katlı Otopark Otomobil Ücretleri:

0-1 saat: 180 TL

1-3 saat: 220 TL

3-6 saat: 330 TL

6-12 saat: 400 TL

12-24 saat: 540 TL

30 günlük: 6.910 TL

Katlı Otopark Motor Ücretleri:

0-1 saat: 80 TL

1-3 saat: 100 TL

3-6 saat: 160 TL

6-12 saat: 200 TL

12-24 saat: 270 TL

30 günlük: 3.460 TL

İstanbul Havalimanı'nda katlı kapalı otopark hizmeti yalnızca otomobil ve motorların kullanımına sokulmuş durumda. Kapalı/katlı otoparktan minibüs, kamyonet, pikap, midibüs, otobüs vb. büyük sınıfta yer alan araçlar faydalanamamaktadır. Motor ve arabadan daha büyük araçlar açık otopark kullanılmaktadır.

Açık Otopark Otomobil Ücretleri:

0-1 saat: 140 TL

1-3 saat: 160 TL

3-6 saat: 240 TL

6-12 saat: 270 TL

12-24 saat: 380 TL

30 günlük: 4.860 TL

Açık Otopark Pikap, Minibüs Ücretleri:

0-1 saat: 150 TL

1-3 saat: 200 TL

3-6 saat: 270 TL

6-12 saat: 310 TL

12-24 saat: 440 TL

30 günlük: 5.630 TL

Açık Otopark Otobüs, Midibüs, Kamyon Ücretleri:

0-1 saat: 180 TL

1-3 saat: 230 TL

3-6 saat: 300 TL

6-12 saat: 380 TL

12-24 saat: 500 TL

30 günlük: 6.400 TL

Açık Otopark Motor Ücretleri:

0-1 saat: 70 TL

1-3 saat: 80 TL

3-6 saat: 120 TL

6-12 saat: 140 TL

12-24 saat: 180 TL

30 günlük: 2.300 TL

İstanbul Havaalanı 1 saat otopark ücreti ne kadar?

İstanbul Havalimanı'nda 0-1 saatlik açık otopark ücreti; otomobiller için 140 TL, pikap/minibüsler için 150 TL, otobüs/midibüs/kamyonlar için 180 TL, motorlar içinse 70 TL'dir.

İSTANBUL HAVALİMANI OTOPARK İÇİN VALE HİZMETİ

İstanbul Havalimanı otoparklarında vale hizmeti de mevcuttur. Vale hizmeti için vale noktaları giden yolcu için; 3 nolu kapı karşısı Mor Otopark (P6 Katı), 6 nolu kapı karşısı Kırmızı Otopark (P6 Katı) ve CIP terminal girişi önünde yer almaktadır.

İstanbul Havalimanı'nda gelen yolcu vale araç teslim noktaları ise P3 katında yer alan Mor ve Kırmızı Otoparklardır.

Vale ücreti ne kadar?

İstanbul Havalimanı Vale ücreti IGA İstanbul Airport'ta yer alan bilgilere göre 500 TL'dir.

OTOPARK ABONELİĞİ TEK GİRİŞ Mİ?

İstanbul Havalimanı'nda aylık abonelik ücreti karşılığında araçlar yalnızca bir çıkış yapma hakkına sahiptir. Otoparktan çoklu giriş çıkış yapmak isteyen yurttaşlar ise aylık abonelik ücretlerinin yüzde 25 fazlasını ödeyerek çoklu giriş çıkış yapabilmektedir.

İSTANBUL HAVALİMANI OTOPARK ÜCRETİ ÖDEME YÖNTEMLERİ

İstanbul Havalimanı içerisinde yer alan açık ve kapalı/katlı otoparklara araçlarını park edecek yurttaşların ücretlerini ödeme yöntemleri şu şekilde:

Nakit

Kredi Kartı

NFC

HGS (Sadece Katlı/Kapalı Otopark Kullananlar için)

HAVALİMANI OTOPARKLARI NEDEN PAHALI?

Havalimanı otoparkları kentlerde yer alan otoparklara kıyasla fiyatları pek çok yurttaşa pahalı gelmektedir. Havalimanı otopark ücretlerinin görece neden daha pahalı olduğunu üç başlıkta özetleyebiliriz: