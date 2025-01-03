İstanbul Havalimanı Otopark Ücretleri | 2025 İstanbul Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti
2025 İstanbul Havalimanı otopark ücretleri seyahat edecek ya da havaalanından yolcu alacak yurttaşlar için araştırma konusu oldu. Havalimanları içerisinde yer alan açık ve kapalı otoparkların saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti normal otopark ücretlerine kıyasla daha fazla olması yurttaşları önceden araştırmaya sevk ediyor. Türkiye'de en çok kullanılan havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı otopark ücretleri tarifelerini saatlik, günlük, haftalık, aylık cinsinden haberimizde bulabilirsiniz.
Araçlarını İstanbul Havalimanı otoparkına bırakmak isteyen yurttaşlar 2025 İstanbul Havalimanı otopark ücretleri başlığını araştırıyor. Açık ve kapalı/katlı otoparka sahip olan İstanbul Havalimanı'nda otobüs gibi büyük araçların yalnızca açık otoparkı kullanmasına izin veriliyor. Havalimanlarında saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti otomobil, motor, minibüs, kamyon, pikap ve otobüs olmasına göre değişkenlik gösteriyor. İşte 2025 İstanbul Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti!
İSTANBUL HAVALİMANI OTOPARK ÜCRETLERİ
İstanbul Havalimanı Katlı Otopark Ücretleri
|Araç Sınıfı
|0-1 Saat
|0-3 Saat
|3-6 Saat
|6-12 Saat
|12-24 Saat
|30 Gün
|Otomobil
|180 TL
|220 TL
|330 TL
|400 TL
|540 TL
|6.910 TL
|Motor
|80 TL
|100 TL
|160 TL
|200 TL
|270 TL
|3.460 TL
İstanbul Havalimanı Açık Otopark Ücretleri
|Araç Sınıfı
|0-1 Saat
|0-3 Saat
|3-6 Saat
|6-12 Saat
|12-24 Saat
|Aylık
|Otomobil
|140 TL
|160 TL
|240 TL
|270 TL
|380 TL
|4.860 TL
|Pikap, Minibüs
|150 TL
|200 TL
|270 TL
|310 TL
|440 TL
|5.630 TL
|Otobüs, Midibüs, Kamyon
|180 TL
|230 TL
|300 TL
|380 TL
|500 TL
|6.400 TL
|Motor
|70 TL
|80 TL
|120 TL
|140 TL
|180 TL
|2.300 TL
İSTANBUL HAVALİMANI SAATLİK, GÜNLÜK, HAFTALIK OTOPARK ÜCRETİ
İç ve dış hatlar uçuşlarına sahip İstanbul Havalimanı içerisinde otomobil, pikap, minibüs ve motor sınıfı araçlar için yer alan saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti şu şekilde:
Katlı Otopark Otomobil Ücretleri:
- 0-1 saat: 180 TL
- 1-3 saat: 220 TL
- 3-6 saat: 330 TL
- 6-12 saat: 400 TL
- 12-24 saat: 540 TL
- 30 günlük: 6.910 TL
Katlı Otopark Motor Ücretleri:
- 0-1 saat: 80 TL
- 1-3 saat: 100 TL
- 3-6 saat: 160 TL
- 6-12 saat: 200 TL
- 12-24 saat: 270 TL
- 30 günlük: 3.460 TL
İstanbul Havalimanı'nda katlı kapalı otopark hizmeti yalnızca otomobil ve motorların kullanımına sokulmuş durumda. Kapalı/katlı otoparktan minibüs, kamyonet, pikap, midibüs, otobüs vb. büyük sınıfta yer alan araçlar faydalanamamaktadır. Motor ve arabadan daha büyük araçlar açık otopark kullanılmaktadır.
Açık Otopark Otomobil Ücretleri:
- 0-1 saat: 140 TL
- 1-3 saat: 160 TL
- 3-6 saat: 240 TL
- 6-12 saat: 270 TL
- 12-24 saat: 380 TL
- 30 günlük: 4.860 TL
Açık Otopark Pikap, Minibüs Ücretleri:
- 0-1 saat: 150 TL
- 1-3 saat: 200 TL
- 3-6 saat: 270 TL
- 6-12 saat: 310 TL
- 12-24 saat: 440 TL
- 30 günlük: 5.630 TL
Açık Otopark Otobüs, Midibüs, Kamyon Ücretleri:
- 0-1 saat: 180 TL
- 1-3 saat: 230 TL
- 3-6 saat: 300 TL
- 6-12 saat: 380 TL
- 12-24 saat: 500 TL
- 30 günlük: 6.400 TL
Açık Otopark Motor Ücretleri:
- 0-1 saat: 70 TL
- 1-3 saat: 80 TL
- 3-6 saat: 120 TL
- 6-12 saat: 140 TL
- 12-24 saat: 180 TL
- 30 günlük: 2.300 TL
İstanbul Havaalanı 1 saat otopark ücreti ne kadar?
İstanbul Havalimanı'nda 0-1 saatlik açık otopark ücreti; otomobiller için 140 TL, pikap/minibüsler için 150 TL, otobüs/midibüs/kamyonlar için 180 TL, motorlar içinse 70 TL'dir.
İSTANBUL HAVALİMANI OTOPARK İÇİN VALE HİZMETİ
İstanbul Havalimanı otoparklarında vale hizmeti de mevcuttur. Vale hizmeti için vale noktaları giden yolcu için; 3 nolu kapı karşısı Mor Otopark (P6 Katı), 6 nolu kapı karşısı Kırmızı Otopark (P6 Katı) ve CIP terminal girişi önünde yer almaktadır.
İstanbul Havalimanı'nda gelen yolcu vale araç teslim noktaları ise P3 katında yer alan Mor ve Kırmızı Otoparklardır.
Vale ücreti ne kadar?
İstanbul Havalimanı Vale ücreti IGA İstanbul Airport'ta yer alan bilgilere göre 500 TL'dir.
OTOPARK ABONELİĞİ TEK GİRİŞ Mİ?
İstanbul Havalimanı'nda aylık abonelik ücreti karşılığında araçlar yalnızca bir çıkış yapma hakkına sahiptir. Otoparktan çoklu giriş çıkış yapmak isteyen yurttaşlar ise aylık abonelik ücretlerinin yüzde 25 fazlasını ödeyerek çoklu giriş çıkış yapabilmektedir.
İSTANBUL HAVALİMANI OTOPARK ÜCRETİ ÖDEME YÖNTEMLERİ
İstanbul Havalimanı içerisinde yer alan açık ve kapalı/katlı otoparklara araçlarını park edecek yurttaşların ücretlerini ödeme yöntemleri şu şekilde:
- Nakit
- Kredi Kartı
- NFC
- HGS (Sadece Katlı/Kapalı Otopark Kullananlar için)
HAVALİMANI OTOPARKLARI NEDEN PAHALI?
Havalimanı otoparkları kentlerde yer alan otoparklara kıyasla fiyatları pek çok yurttaşa pahalı gelmektedir. Havalimanı otopark ücretlerinin görece neden daha pahalı olduğunu üç başlıkta özetleyebiliriz:
- Havalimanı otoparkları, terminale yakın olmaları ve genellikle 7/24 güvenlik hizmeti sunmaları gibi avantajlar sağlar. Bu kolaylık ve konfor, kullanıcıların daha yüksek bir fiyat ödemeye istekli olmasına neden olur.
- Havalimanı otoparklarının işletme maliyetleri yüksektir. Güvenlik personeli, kameralar, bakım, aydınlatma ve diğer hizmetlerin maliyetleri göz önüne alındığında, bu maliyetler fiyatlara yansıtılır.
- Havalimanı arazisi genellikle değerli ve sınırlıdır. Otopark alanlarının inşaatı ve bakımı, diğer altyapı projelerine kıyasla daha pahalı olabilir. Bu maliyetler de otopark ücretlerine yansıtılır.