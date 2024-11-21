İstanbul Havalimanı’nda altın kaçakçılığı: 2 güvenlik görevlisi tutuklandı

İstanbul Havalimanı'ndan piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan 16 kilo ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul Havalimanı’nda altın kaçakçılığı nedeniyle 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon başlattı.

Ekipler, piyasa değeri 50 milyon liraya ulaşan 16 kilo altını yurt dışından getiren kişiden teslim alan 2 özel güvenlik görevlisini, İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü birimlerince düzenledikleri ortak operasyonla gözaltına aldı.

"KİLOGRAM BAŞINA BİNER DOLAR" İDDİASI

İddiaya göre, Türkiye’ye kaçak altın sokmaya çalışan şebekenin, özel güvenlik görevlileri ve kuryeleri kullanarak izlediği yol haritası belirlendi.

Kendini ‘avukat’ olarak gösteren bir kişiyle, havalimanında görevli 2 güvenlik personelinin birlikte hareket ettiği ileri sürüldü. Güvenlik görevlilerinin yurda kaçak olarak soktukları bir kilogram altın karşılığında biner dolar aldıkları belirtildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, havalimanında özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 şüpheli tutuklandı.