İstanbul havalimanlarında tatil dönüşü yoğunluğu

Eğitim ve öğretime verilen ara tatil ile Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirenlerin kente dönüşü, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu.

Tatilin son gününde İstanbul'a dönmek için hava ulaşımını tercih edenler nedeniyle İstanbul Havalimanı iç ve dış hat terminalleri geliş katlarında zaman zaman yoğunluk oluştu.

Özellikle iç hatlar terminalinin bagaj alım bölgesinde ve çıkışında kalabalık meydana geldi.