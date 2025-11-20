İstanbul Hız Limiti: İstanbul'da Hız Limitleri Ne Oldu? İstanbul'da Hız Limitleri Değişti

İstanbul’da trafik güvenliğini artırmak, yol akışını düzenlemek ve sürüş konforunu yükseltmek amacıyla kapsamlı bir hız limiti düzenlemesi yapıldı. UKOME tarafından kabul edilen yeni düzenleme, şehirdeki pek çok ana arter ve kritik güzergâhta hız sınırlarının yeniden belirlenmesini içeriyor. Peki İstanbul’da hız limitleri hangi yollarda değişti? Sürücüleri neler bekliyor? İşte tüm detaylar…

İSTANBUL’DA HIZ LİMİTİ NEDEN DEĞİŞTİ?

İstanbul’un yoğun trafik yapısı, artan araç sayısı ve şehir içi ulaşımın dinamikleri, hız sınırlarının yeniden değerlendirilmesini zorunlu kıldı. Yapılan çalışma; güvenliği artırmayı, kazaların önüne geçmeyi ve sürüş standartlarını iyileştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda hazırlanan yeni hız limitleri, hem sürücüler için daha anlaşılır bir düzen sunuyor hem de yol koşullarına uygun sürüşü teşvik ediyor.

84 NOKTADA HIZ LİMİTLERİ GÜNCELLENDİ

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararla İstanbul genelinde 84 farklı noktada hız limitleri yeniden belirlendi. Kararın alınması sürecinde İstanbul Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İBB Başkanlığı ve Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ortak çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalarla toplam 1168 noktada tespit gerçekleştirildi ve uygun görülen güzergâhlarda yeni hız sınırları devreye alındı. Ayrıca 1105 levhanın uygulanması ve 14 bin 655 levhanın sökülmesi kararlaştırıldı. Tüm saha çalışmalarının 31 Aralık 2025’e kadar tamamlanması planlanıyor.

YENİ HIZ LİMİTLERİ: GÜNCEL GÜZERGÂH LİSTESİ

İstanbul’da yeni hız limitleri öne çıkan bazı önemli yollar için şöyle belirlendi:

Beşiktaş Barbaros Bulvarı: 70 km/s

70 km/s Tantavi, Vecdi Diker ve Halit Ulukurt Tünelleri: 90 km/s

90 km/s Basın Ekspres Yolu: 110 km/s

110 km/s Mahmutbey Caddesi: 90 km/s

90 km/s Avrupa Yakası Sahil Yolu (Florya Kavşağı – Çatladıkapı): 90 km/s

90 km/s Kennedy Caddesi Sahil Yolu: 70 km/s

Diğer Güncellenen Güzergâhlar

D-100 Büyükçekmece Mimar Sinan Kavşağı – Beylikdüzü (TÜYAP)

D-100 Büyükçekmece – Altunizade Köprülü Kavşağı

D-100 Harem – Tuzla

D-100 Kartal – Samandıra

Sarıyer – Çayırbaşı Tüneli

Avrasya Tüneli

HIZ LİMİTLERİ TABLOSU

Güzergâh Yeni Hız Limiti Beşiktaş Barbaros Bulvarı 70 km/s Tantavi Tüneli 90 km/s Vecdi Diker Tüneli 90 km/s Halit Ulukurt Tüneli 90 km/s Basın Ekspres Yolu 110 km/s Mahmutbey Caddesi 90 km/s Avrupa Yakası Sahil Yolu (Florya – Çatladıkapı) 90 km/s Kennedy Caddesi 70 km/s

YENİ DÜZENLEME SÜRÜCÜLERİ NASIL ETKİLEYECEK?

Yeni hız limitleriyle birlikte İstanbul’da trafik akışının daha dengeli olması ve hız kaynaklı kazaların azalması bekleniyor. Ayrıca güncel levhalar sayesinde sürücüler bulundukları yollardaki hız sınırlarını daha kolay takip edebilecek.

Özellikle 110 km/s’e çıkarılan Basın Ekspres Yolu gibi güzergâhlarda sürüş süresinin kısalması, şehir içi ulaşımda belirgin bir iyileşme sağlayabilir.

İstanbul’da hız limitleri hangi yollarda değişti?

Beşiktaş Barbaros Bulvarı, Basın Ekspres Yolu, Mahmutbey Caddesi, Kennedy Caddesi ve birçok D-100 hattı dahil toplam 84 noktada hız limitleri güncellendi.

Basın Ekspres Yolu hız limiti kaç oldu?

Basın Ekspres Yolu’nun yeni hız limiti 110 km/s olarak belirlendi.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı hız limiti değişti mi?

Evet, Barbaros Bulvarı’nda hız limiti 70 km/s oldu.

İstanbul’da tünellerde hız limiti kaç?

Tantavi, Vecdi Diker ve Halit Ulukurt tünellerinde hız limiti 90 km/s olarak güncellendi.

Saha çalışmaları ne zaman tamamlanacak?

İstanbul genelinde yapılan hız limiti düzenlemelerine ilişkin saha çalışmalarının 31 Aralık 2025’e kadar tamamlanması planlanıyor.