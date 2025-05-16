İstanbul için gök gürültülü yağış uyarısı
Hafta sonu ülkenin batısı yağışlı, doğusu parçalı bulutlu olacak. İstanbul'da cumartesi ve pazar gök gürültülü yağış etkili olacak.
Kaynak: AA
İstanbul'da hafta sonu gök gürültülü yağış etkili olacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
İstanbul için uyaran Macit, cumartesi ve pazar günü gök gürültülü yağış beklendiğini dile getirdi.
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Ankara'da pazar günü gök gürültülü yağışların olacağını belirten Macit, "Cumartesi günü özellikle hava sıcaklığı 27 dereceye kadar çıkıyor" diye konuştu.
Abdullah Macit, İzmir'de ise cumartesi ve pazar gök gürültülü sağanakların devam edeceğini, kuvvetli rüzgar olacağını kaydetti.
Rüzgarın yarın Ege'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceğini dile getiren Macit, denizcileri uyardı.